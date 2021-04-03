Заявка на комфорт с налётом ретро

В этом году Шумерля вновь решила попытать счастья во всероссийском конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в декабре 2020-го шумерлинцы выбрали городской парк в качестве объекта благоустройства в рамках конкурса. В настоящее время ведется работа над концепцией дизайн-проекта и подготовка конкурсной документации. Занимаются ею специалисты казанской архитектурно-строительной компании «S4S Architects», имеющей немалый опыт и результаты касаемо участия в федеральном конкурсе. На прошлой неделе, 25 марта, казанцы представили своё видение членам городской рабочей группы.



Ядром проекта по-прежнему остается центральная часть парка, но ее предложено сделать более функциональной. При этом проектировщики предлагают чуть сместить севернее зону аттракционов, вокруг фонтана организовать так называемую зону общения, на северном склоне пруда — памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтбордистов, задействовать сам пруд. Реставрацию здания кинотеатра по условиям конкурса выполнить нельзя, однако возможно использовать часть фасада, например, как большой уличный экран. Один из основных принципов – не создавать дополнительного бремени на администрацию города по содержанию, поэтому стоит заложить площадки для коммерческой деятельности (объекты общепита, аттракционы, прокат и т.п. ). И всё это дело предложено ничем не ограждать.



С отсутствием ограждения территории парка не согласились члены рабочей группы. Ограда однозначно нужна по ряду требований. Чтобы удовлетворить их, по самым скромным подсчетам проектантов, на весь периметр потребуется порядка 6 млн рублей. А чтобы полноценно пользоваться прудом, необходимо в проекте запланировать разработку артскважины. Также было заострено внимание на том факте, что центральная площадь не относится к территории парка и не должна фигурировать в проекте, для нее разработан эскиз по другой программе и планируется рейтинговое голосование. Предложено предусмотреть и площадку для картинга на месте бывшего автодрома. В целом же пожелание к проектировщикам – придерживаться стиля, в котором выполнены архитектурные элементы парка, т.е. в современном понимании – ретростиля.

Стоит отметить, что встреча эта не последняя, после доработки с учетом внесенных предложений и спорных моментов рабочая группа соберется вновь. Представить окончательную концепцию с детализацией должны к 1 мая (срок муниципального контракта с ООО «S4S Architects»), подготовить заявку на конкурс – к июню. В случае удачного для Шумерли исхода конкурса на благоустройство городского парка культуры и отдыха в 2022 году будет направлено ориентировочно 90-100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Наталья Игнатьева.

В тему

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стартовал в 2018 году. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. В четвертом конкурсе в 2020 году победителями стали сразу 160 проектов. На реализацию этих проектов в 2021 году выделено 10 млрд рублей.



В конце 2020 года был реализован сотый со старта конкурса проект благоустройства малых городов.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2021—2023 годы планируется сохранить финансирование проектов благоустройства малых городов в объеме 10 млрд рублей в год. В конце прошлого года были изменены сроки контрактования по территориям для благоустройства — теперь регионы должны определить подрядчиков по всем общественным территориям и дворам до 1 апреля.



Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критериев: жюри оценивает качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия граждан.



Источник: «Интерфакс-недвижимость».