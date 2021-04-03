Путь в кандидаты на выборы открыт для всех

Хотя до единого дня голосования 19 сентября, когда жителям Чувашии предстоит выбрать депутатов в государственную думу РФ и Госсовет республики, еще далеко, политические партии уже начали свои избирательные кампании. Первой стартовала «Единая Россия», объявив о начале процедуры предварительного голосования. С 15 марта принимаются заявления на участие в нем в качестве кандидатов. В Чувашии первыми документы подали министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, главный врач федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и секретарь регионального отделения партии Алена Аршинова.

Люди выбирают – «Единая Россия» выдвигает

Что вообще такое предварительное голосование и зачем оно нужно?

Предварительное голосование — процедура, в ходе которой избиратели голосуют за тех, кого хотели бы видеть кандидатами от партии. По сути, это полноценная избирательная кампания, во время которой кандидаты в кандидаты рассказывают о себе, представляют свои программы, проводят агитацию. Только обычно во всем мире (в том числе США) такие голосования проводятся среди членов самой партии, а «Единая Россия» выбрала открытую модель, когда выбирать будущего кандидата может любой гражданин, обладающий избирательным правом.

процедуру предварительного голосования «Единая Россия» проводит по открытой и конкурентной модели, не внутри партии, а при общем обсуждении, — говорит заместитель секретаря регионального отделения партии Николай Владимиров. – попробовать свои силы в политике и выдвинуть свою кандидатуру может каждый – как член партии, так и беспартийный. Для нас самое важное – сформировать профессиональную команду, дать возможность появиться в ней новым лицам, активным и целеустремлённым личностям, волонтерам.

Пока из всех политических партий России процедуру предварительного голосования проводит только «Единая Россия». Причем, оно является обязательным для выборов любого уровня. Таким образом, партия дает возможность людям заранее определить самых достойных, кто станет ее кандидатами.

Регистрация кандидатов на предварительное голосование этого электорального сезона стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. С 19 апреля начнется регистрация тех, кто желает принять участие в процедуре в качестве избирателей. Для этого потребуется зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Ввиду ограничений, которые до сих пор сохраняются из-за пандемии, оно пройдет в электронном формате.

Новые лица «единой России»

Надо отметить, что в предварительном голосовании все кандидаты участвуют на равных условиях. Неважно, был ты до этого депутатом или это твой первый «поход во власть». Секретарь регионального отделения «Единой России» Алена Аршинова особо подчеркнула в одном из интервью, что партии нужны новые лица, и единороссы хотят видеть среди кандидатов, например, волонтеров, которые хорошо зарекомендовали себя во время пандемии, пришли на помощь врачам, учителям, пожилым людям.