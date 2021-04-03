Путь в кандидаты на выборы открыт для всех
Хотя до единого дня голосования 19 сентября, когда жителям Чувашии предстоит выбрать депутатов в государственную думу РФ и Госсовет республики, еще далеко, политические партии уже начали свои избирательные кампании. Первой стартовала «Единая Россия», объявив о начале процедуры предварительного голосования. С 15 марта принимаются заявления на участие в нем в качестве кандидатов. В Чувашии первыми документы подали министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, главный врач федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и секретарь регионального отделения партии Алена Аршинова.
Люди выбирают – «Единая Россия» выдвигает
Что вообще такое предварительное голосование и зачем оно нужно?
Предварительное голосование — процедура, в ходе которой избиратели голосуют за тех, кого хотели бы видеть кандидатами от партии. По сути, это полноценная избирательная кампания, во время которой кандидаты в кандидаты рассказывают о себе, представляют свои программы, проводят агитацию. Только обычно во всем мире (в том числе США) такие голосования проводятся среди членов самой партии, а «Единая Россия» выбрала открытую модель, когда выбирать будущего кандидата может любой гражданин, обладающий избирательным правом.
- процедуру предварительного голосования «Единая Россия» проводит по открытой и конкурентной модели, не внутри партии, а при общем обсуждении, — говорит заместитель секретаря регионального отделения партии Николай Владимиров. – попробовать свои силы в политике и выдвинуть свою кандидатуру может каждый – как член партии, так и беспартийный. Для нас самое важное – сформировать профессиональную команду, дать возможность появиться в ней новым лицам, активным и целеустремлённым личностям, волонтерам.
Пока из всех политических партий России процедуру предварительного голосования проводит только «Единая Россия». Причем, оно является обязательным для выборов любого уровня. Таким образом, партия дает возможность людям заранее определить самых достойных, кто станет ее кандидатами.
Регистрация кандидатов на предварительное голосование этого электорального сезона стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. С 19 апреля начнется регистрация тех, кто желает принять участие в процедуре в качестве избирателей. Для этого потребуется зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Ввиду ограничений, которые до сих пор сохраняются из-за пандемии, оно пройдет в электронном формате.
Новые лица «единой России»
Надо отметить, что в предварительном голосовании все кандидаты участвуют на равных условиях. Неважно, был ты до этого депутатом или это твой первый «поход во власть». Секретарь регионального отделения «Единой России» Алена Аршинова особо подчеркнула в одном из интервью, что партии нужны новые лица, и единороссы хотят видеть среди кандидатов, например, волонтеров, которые хорошо зарекомендовали себя во время пандемии, пришли на помощь врачам, учителям, пожилым людям.
- Мы чтим наших старожилов-партийцев, тех, кто работал до нас и работает сейчас вместе с нами. В то же время партия обновляется. Для нас важно, чтобы в предварительном голосовании приняло участие как можно больше активных, ответственных граждан, – отметила Алёна Аршинова. – в прошлом году, например, состав депутатов чебоксарского собрания обновился, в том числе за счет волонтеров. Важно, что эти люди умеют работать в команде вместе с главой республики Олегом Алексеевичем Николаевым, вместе с нашим президентом Владимиром Путиным.
Среди новичков нынешнего предварительного голосования – Сергей Артамонов. До этого он много лет работал в исполнительной власти: был главой администрации Цивильского района, руководил управлением внутренней политики в администрации главы Чувашии, сейчас возглавляет министерство сельского хозяйства республики. А вот кандидатом на выборах в органы законодательной власти пробует стать впервые в жизни.
- За последние несколько лет сделано многое для развития агропромышленной отрасли республики. Но предстоит сделать еще больше, — прокомментировал свое участие в предварительном голосовании Сергей Артамонов. – я знаю, где есть недоработки, где нужно подтянуться. Чтобы работать еще эффективнее, нужно менять, в том числе, и законодательство. Поэтому я решил участвовать в предварительном голосовании «Единой России», где определяются будущие кандидаты от партии в законодательные органы. Выборы – это серьезная проверка. Считаю, что жители Чувашии – мудрый народ, и их голоса на предварительном голосовании – самая объективная оценка моей деятельности.
Время твоих решений
До 29 апреля каждый, кто хочет стать кандидатом на предварительном голосовании «Единой России», должен подать документы в региональное отделение партии. Кандидатом может стать любой житель республики, если он не является членом другой партии. Все зависит только от желания.
Дальше необходимо выложить в «личном кабинете» кандидата видеоролики про себя и свою программу и собрать команду поддержки: тех, кто проголосует за твою кандидатуру. Регистрация «выборщиков» начинается 19 апреля. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.
Тот, кто наберет больше всего голосов на предварительном голосовании, получит возможность баллотироваться на выборах депутатов госдумы РФ и Госсовета Чувашии как кандидат от «Единой России». Процедура максимально простая и демократичная. Наблюдать за ходом предварительного голосования смогут все желающие. А после того, как голосование закончится, каждый выборщик сможет проверить свой бюллетень — что он сохранен именно в том виде, в котором он его отправлял.
Время стать кандидатом еще есть. Сайт для подачи документов в электронном виде – pg.er.ru.
Комментарии: