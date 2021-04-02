Шумерлинские краеведы отмечены наградами

Сегодня, 2 апреля, в городском историко-краеведческом музее состоялось очередное заседание Шумерлинского городского отделения Союза краеведов Чувашии. Как всегда, краеведам было что обсудить, ведь их исследовательская работа, направленная на сохранение истории города, не прекращается ни на минуту.

Заместитель председателя Шумерлинского городского отделения А.Н. Пояндаев поделился своими впечатлениями о недавнем участии в годовом собрании Союза краеведов Чувашии. Оттуда он приехал не с пустыми руками, а с наградами для своих коллег-единомышленников.

Приятно отметить, что заслуженное звание Почетного краеведа Чувашской Республики присвоено Л.И. Лермонтовой, долгое время возглавлявшей музей школы № 3, внесшей значимый вклад в патриотическое воспитание молодежи. Грамот Союза чувашских краеведов удостоились библиотекарь гимназии № 8 Р.В. Иванова, ведущий библиограф городской централизованной библиотечной системы М.Н. Бадина. За большой вклад в изучение истории и культуры родного края такими же наградами были отмечены Шумерлинский историко-краеведческий музей и редакция газеты «Вперёд».

Своим выступлением собравшихся порадовала победитель множества конкурсов по художественному слову А. Бородавина.