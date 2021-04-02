Стартовал третий международный конкурс цифровых решений World AI & Data Challenge



В этом году конкурсантам предстоит разработать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

«Россия входит в топ стран, которые диктуют цифровую повестку в части развития искусственного интеллекта. С вашей помощью надеемся это лидерство сохранить», — сказал на церемонии открытия глава попечительского совета конкурса, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.



Он сообщил, в ближайшее время будет утвержден второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями Правительства и бизнеса. В этом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» около 6 млрд рублей будет инвестировано в создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение.

Добавим, глобальная задача World AI & Data Challenge – повысить качество жизни людей с помощью больших данных. Больше 20 решений, предложенных на конкурсе, уже внедряются в 40 субъектах Российской Федерации.



За два года число вовлечённых в конкурс дата-специалистов выросло в 6 раз – в 2020 году в нём приняли участие более 6,5 тыс. разработчиков из 82 регионов России и 26 стран.



Все предложенные в рамках конкурса решения размещены на открытом коде. Любая компания или государство могут внедрить понравившуюся практику у себя.