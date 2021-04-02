Социальные пенсии проиндексированы

С 1 апреля на 3,4 % проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.



Социальная пенсия назначается: инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам; детям, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери (до 18 лет и до 23-х лет, если они учатся по очной форме в образовательных учреждениях); детям, чьи родители неизвестны; женщинам с 65 лет и мужчинам с 70 лет (с учетом норм переходного периода повышения пенсионного возраста), постоянно проживающим в России, у которых нет необходимого страхового стажа или пенсионных коэффициентов либо их недостаточно для назначения страховой пенсии по старости.



Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, получающих две пенсии, членов их семей, участников Великой Отечественной войны, а также награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

В Шумерле и Шумерлинском районе социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, по данным на 1 марта 2021 года, получают 852 человека.



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).