Слава огнеборцам!

Вчера, 1 апреля, шумерлинские огнеборцы и ветераны пожарной службы отметили 80-летие со дня основания пожарной охраны Шумерли и Шумерлинского района. За эти годы служба переживала немало преобразований и изменений, но неизменным остается одно — спасение жизни людей.

Торжества начались с митинга у ПЧ № 23 и возложения цветов к мемориальной доске, установленной на доме № 35 по ул. Ленина, где проживали погибшие при исполнении служебного долга сотрудники пожарной охраны — начальник караула Григорий Михайлович Обухов и помощник начальника Петр Григорьевич Лаврентьев.

Юбилейное мероприятие с участием начальника главного управления МЧС России по Чувашской Республике Валерия Зеленина, председателя Совета ВДПО Чувашской Республики Светланы Сергеевой, руководителей двух муниципалитетов – главы города Сергея Яргунина, главы администрации Валерия Шигашева, главы Шумерлинского района Бориса Леонтьева, и.о. главы администрации Шумерлинского района Татьяны Карагановой — продолжилось в ДК «Восход. Гости поблагодарили сотрудников и ветеранов шумерлинской пожарной службы за самоотверженную работу, мужество и профессионализм, пожелали «сухих рукавов» и беречь себя.



Безусловно, главное достояние подразделения – люди, самоотверженные, смелые, способные в любой момент на самопожертвование и сострадание чужому горю. Ключевым моментом торжества стало чествование лучших работников и ветеранов службы с вручением ведомственных наград и благодарностей муниципалитетов.

Праздник продолжился большим концертом. Музыкальные поздравления представителям пожарной охраны подарили ансамбль патриотической песни МЧС России по Чувашской Республике «Служу Отечеству» под руководством заслуженного работника культуры, полковника внутренней службы Андрея Барабанова и творческие коллективы города.

Наша справка

История пожарной службы Шумерли и Шумерлинского района началась 1 апреля 1941 года с постановления СНК ЧАССР. Поначалу пожарная команда располагалась в деревянном здании в самом центре города. Строительство нового здания пожарного депо началось весной 1967 года.



С ростом города и Шумерлинского района возрастали и требования, предъявляемые к пожарной охране. В 1982 году происходит военизация пожарной части № 12 по охране комбината автомобильных фургонов, в 1992 году — военизация пожарной части № 23, которая вместе с пожарной частью № 12 вошла в состав 7-го отряда Государственной противопожарной службы.



В 2004 году в состав 7-го отряда Государственной противопожарной службы вошла только пожарная часть № 23, которая и по сегодняшний день выполняет функции по охране Шумерли и Шумерлинского района.

Ольга Дмитриева.