Рыболовы-любители собрались на фестиваль

28 марта в Шумерлинском районе состоялся фестиваль рыболовов-любителей «Шумерлинский рыболов-2021».

Организаторами мероприятия выступили предприниматель Александр Автин, местное отделение партии «Справедливая Россия» и администрация Шумерлинского района.



В этом году, как никогда, было большое количество участников из Шумерли, Шумерлинского района, Канаша и Чебоксар. Прекрасная солнечная погода в этот день поднимала настроение. Главный приз — лодка ПВХ «Муссон» — за самый большой улов был вручен рыболову-любителю из Шумерли Олегу Симакову. Приз в виде рыболовного бура «Неро» в номинации скоростное бурение получил Алексей Егоров.



Остальные участники соревнования тоже не остались без внимания, всем им были вручены поощрительные призы — лески, удочки, блесны и др. Фестиваль закончился ароматной ухой и горячим чаем.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.