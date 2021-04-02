Помощь начинается с понимания проблемы

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

За последние два десятилетия число людей с диагнозом «аутизм» стремительно растет во всем мире. Особенно растёт количество детей, страдающих аутизмом. Что мы — родители, педагоги, врачи, общество в целом — можем сделать?

Чем больше люди знают, что такое аутизм, тем больше они понимают и сознают, как человек с аутизмом видит мир, какие трудности у него могут быть. И чем больше они это учитывают в своих реакциях и в организации среды обучения или работы, тем этому ребенку легче и лучше. А педагогам ещё важно знать об особенностях детей с расстройствами аутистического спектра, методах и приёмах работы с ними и как поддержать включение их в обычную жизнь.



«Особенности обучения, воспитания, социализации детей с РАС» — под таким названием в Шумерлинской школе-интернате прошёл круглый стол, на который были приглашены школьные дефектолог, психолог, логопед, педагоги внеурочной деятельности, администрация школы и родители. Обсуждение началось с показа познавательного для всех видеоролика «Я — мама ребёнка-аутиста», где рассказывалось, с какими трудностями приходится сталкиваться семье, воспитывающей такого ребёнка. Родители, особенно мама, совершают ежедневный физический и моральный подвиг, делая для своего ребёнка всё возможное.



О «детях дождя», об их особенностях подробно рассказала учитель домашнего обучения Л.Ф. Середёнкова, на вопросы родителей о проявлениях аутизма, особенностях отклонений в развитии подробно ответила дефектолог Э.В. Моисеева, дав важные и для педагогов, и для родителей рекомендации по взаимодействию с аутичным ребёнком. Учителя начальных классов и надомного обучения Л.И. Кошкарова, М.Р. Ивакова, А.А. Шангеева, Н.М. Ортикова, Р.Ф. Максимова поделились опытом работы с детьми, показали, какие наглядности, дидактические материалы используют на уроках и на коррекционных занятиях, во внеурочной деятельности. Педагоги отметили, что дети с РАС лучше осваивают новые навыки в реальных ситуациях вместе со своими сверстниками.



Участники круглого стола рассмотрели разные ситуации проблемного поведения ребёнка и подходящие варианты конструктивного реагирования на них. Родители бурно обсуждали проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, воспитывая особых детей. Каждый рассказал свою историю, поделился болью и в то же время опытом. Волнительно было слушать авторское стихотворение одной из мам – это своеобразный философский взгляд на жизнь, душевная боль, которая трансформируется в глубокую жизненную мудрость. Педагоги и администрация школы учли предложения родителей о том, как сделать информационно-просветительскую кампанию более эффективной. Всюду дети-аутисты испытывают огромные трудности во взаимодействии с другими людьми, в общении и социальной адаптации, а родителям нужна специальная поддержка, однако вместо этого они часто встречают непонимание, недоброжелательность и даже отторжение, получают тяжелые душевные травмы. Ведь аутичный ребенок внешне может производить впечатление просто избалованного, капризного, невоспитанного, и непонимание, осуждение окружающих на улице, в транспорте, в магазине значительно усложняет положение и его самого, и родителей.



Общение за круглым столом выявило потребность родителей в получении информации у специалистов о способах помощи своим детям, поэтому следующая встреча родителей и специалистов в форме круглого стола состоится в ближайшем будущем.



В знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания к проблемам аутизма участники круглого стола повязали на шею синие косынки, оформили помещение синими шарами. Синий цвет — символ борьбы с проблемами аутизма. В завершение мероприятия эти синие шары были выпущены в небо, чтобы все помнили, что в первую очередь люди с аутизмом – это люди и у них тоже есть свои желания, мечты, интересы, таланты, увлечения…

Л. Арсентьева, педагог Шумерлинской школы-интерната.