Новые дома для культуры

В Чувашии строятся и ремонтируются сельские дома культуры

В деревне Новые Шальтямы Канашского района прошли торжества по случаю Дня работника культуры. Он отмечается в России 25 марта. Работников отрасли чествовали в новом доме культуры. Он построен в рекордные сроки – всего за полгода — и введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Жителей деревни и работников местного ДК приехал поздравить депутат Госсовета Чувашии, региональный координатор проекта «Единой России» «Культура малой родины» Юрий Зорин.

Шальтямский ДК – один из многих обновленных домов культуры на селе в Чувашии, — говорит Юрий Александрович. — Только в 2020 году на укрепление материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, детских школ искусств было направлено более полумиллиарда рублей. Построены дома культуры в селе Янгильдино Чебоксарского района, деревнях Хучель Канашского района и Буртасы Вурнарского района. В селе Яльчики после капитального ремонта открылся центральный дом культуры. Кроме того, проведен ремонт еще в 13 КДУ. Завершены реставрационные работы на восьми объектах культурного наследия.

В Новых Шальтямах, например, раньше на месте нового дома культуры была деревянная постройка 1930-х годов. Когда-то ее сделали для избы-читальни. Естественно, здание давно устарело.

В новом доме культуры — комфортный зрительный зал на 150 мест со сценой и киноэкраном, просторная библиотека, где можно не только взять книги, но и бесплатно пройти курсы компьютерной грамотности. Последние особенно востребованы жителями старшего возраста. В фойе ДК – постоянно действующие выставки.

В клубе есть даже своя фотовидеостудия. В ней занимаются юные жители Новых Шальтям: снимают и монтируют любительские документальные фильмы.

В Новых Шальтямах, например, раньше на месте нового дома культуры была деревянная постройка 1930-х годов. ее сделали для избы-читальни. Естественно, здание давно устарело. В новом доме культуры — комфортный зрительный зал на 150 мест со сценой и киноэкраном, просторная библиотека, где можно не только взять книги, но и бесплатно пройти курсы компьютерной грамотности. Последние особенно востребованы жителями старшего возраста. В фойе ДК – постоянно действующие выставки. В клубе есть даже своя фотовидеостудия. В ней занимаются юные жители Новых Шальтям: снимают и монтируют любительские документальные фильмы. Мы очень ждали этот клуб. До этого был старый деревянный, — говорит жительница деревни Надежда Шамбулина. — Этот дом культуры для народа очень нужен, ведь люди у нас очень талантливые: все прекрасно танцуют и поют. Я вот сама на гармони играю. У нас и школьники, и взрослые жители выступают. А мы ходим на них посмотреть. Весь народ собирается у нас.

Дом культуры в Новых Шальтямах обслуживает жителей сразу пяти населенных пунктов сельского поселения. Ежемесячно здесь проходят праздники, на которые приходит даже больше народа, чем может вместить зал ДК.

Чтобы вводимые в строй новые ДК на территории Чувашиии были наполнены жизнью и содержанием, «Единая Россия» добивается решения и кадровых вопросов. Селу нужны работники культуры. На федеральном уровне принята программа «Земский работник культуры». Тем, кто поедет поднимать культуру в глубинке, выплатят по одному миллиону рублей «подъемных». Известно, что на Чувашию выделена квота в 53 таких новых рабочих места по этой программе, принятой по инициативе и при поддержке «Единой России».

Дом культуры в Новых Шальтямах обслуживает жителей сразу пяти населенных пунктов сельского поселения. Ежемесячно здесь проходят праздники, на которые приходит даже больше народа, чем может вместить зал ДК. Чтобы вводимые в строй новые ДК на территории Чувашиии были наполнены жизнью и содержанием, «Единая Россия» добивается решения и кадровых вопросов. Селу нужны работники культуры. На федеральном уровне принята программа «Земский работник культуры». Тем, кто поедет поднимать культуру в глубинке, выплатят по одному миллиону рублей «подъемных». Известно, что на Чувашию выделена квота в 53 таких новых рабочих места по этой программе, принятой по инициативе и при поддержке «Единой России».