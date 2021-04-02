Играть и не сдаваться

С 24 по 26 марта в Центре детского творчества проходило Открытое первенство по быстрым шахматам среди школьников. Инициатором ежегодного турнира и его меценатом стал Игорь Кириллов — председатель городского Общественного совета.

Всего в интеллектуальном виде спорта проверить свои силы изъявили желание прошедшие отбор в своих образовательных учреждениях 23 юных шахматиста. Непосредственно в турнире принял участие 21 школьник.

Рейтинг игроков в турнирной таблице менялся после каждого этапа первенства. Окончательно лидеры выявились только во время завершающего тура. Победителем среди юношей был признан Юрий Отников (школа № 6), призерами стали Арсений Оленин (школа № 2) и Семён Колесников (гимназия № 8).

«Юрию Отникову не привыкать бороться за первое место в шумерлинских школьных турнирах, но в этот раз у него был новый оппонент. Арсений впервые смог навязать Юрию серьёзную борьбу за победу в турнире. Закончили турнир оба с 8 набранными очками из 9 возможных, но дополнительные показатели были выше у Юрия, — прокомментировал итоги главный судья турнира Сергей Иовлев. — Имевший второй по силе рейтинг на турнире Роман Гуськов неудачно начал турнир, но смог догнать лидирующую группу участников и побороться за призовые места. Итогом для Романа стало 4 место».



Среди девушек одержала победу Елена Бурмакова (Новочебоксарск), призовые места достались Светлане Трофимовой (школа № 3) и Елизавете Поповой (школа № 1).



Среди учеников Центра детского творчества лучшим стал Александр Белов (гимназия № 8). Второе и третье места заняли ученики школы № 3 Илья Мозяков и Валентин Саяпин.



Первенство запомнилось участникам и организаторам множеством ярких моментов. Звездочкой турнира стал самый юный его участник — Мирослав Зайцев (школа № 1). Председатель Совета женщин Шумерли Елена Голованова поблагодарила в лице мамы мальчика Татьяны Зайцевой родительское сообщество за поддержку детского шахматного движения, пожелала успехов их детям в этом интеллектуальном виде спорта.

За первенством наблюдал и ветеран шахматного движения города, чемпион Шумерли по быстрым шахматам 2015 года Геннадий Стожаров. Он отметил, что нынешние юные шахматисты имеют большой потенциал и вполне могут вырасти до чемпионов республики.



Юным шахматистам, отличившимся на турнире, были вручены дипломы и памятные призы — часы, которые предоставил Игорь Кириллов. Меценат отметил: «Игра в шахматы развивает ум, остроту мышления, способность просчитывать будущее на несколько шагов вперед. Нужно заинтересовывать все больше детей таким полезным видом спорта. Было бы неплохо ввести его даже в школьную программу».



Все участники Открытого первенства по быстрым шахматам среди школьников получили сертификаты. Праздник интеллектуального вида спорта удался!

Марина Ветликова.