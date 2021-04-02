В Чувашии обучают работе в социальных сетях

2 апреля в Чебоксарах прошел образовательный семинар для специалистов органов власти и представителей медиа по работе в социальных сетях. Его организовал ЦУР Чувашии совместно АНО «Диалог Регионы».

Спикерами мероприятия стали эксперт АНО «Диалог Регионы» Николай Деревцов и представители Центра управления регионом Чувашской Республики.

Они рассказали о новых инструментах для работы в интернете, поделились полезными кейсами по ведению официальных страниц и взаимодействию с пользователями соцсетей. Спикеры также проанализировали действующие паблики, дали советы и рекомендации, ответили на вопросы.

Интернет — важная площадка для взаимодействия с населением. Он опережает традиционные СМИ по охвату аудитории и сокращает дистанцию между гражданами и институтами власти, подчеркнули эксперты.

«Более 600 тысяч жителей Чувашии зарегистрированы в «Одноклассниках». Это почти половина всего населения республики. На втором месте «Вконтакте», ее аудитория в регионе 570 тысяч человек. Третья по популярности социальная сеть — Instagram, ее предпочитают 300 тыс. человек. Замыкает четверку лидеров Facebook со 150 тысячами подписчиков», — отметила старший специалист по работе с социальными сетями ЦУР Чувашии Алина Кириллова.

По материалам ЦУР Чувашии.