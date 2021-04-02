Всероссийский «Цифровой Диктант 2021» пройдёт с 9 по 24 апреля

Самая масштабная всероссийская акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий становится все более востребованной. В 2020 году количество ее участников выросло более, чем в 8 раз, и теперь организаторы разработали специальные тесты для пользователей всех возрастов.

Москва, 23 марта 2021 г. – ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2021», организованная РАЭК, ОНФ и Microsoft, пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате на сайте цифровойдиктант.рф. Тестирование поможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нем могут дети 7-13 лет, подростки 14-17 лет и взрослые.

За 2020 год желающих проверить свой уровень цифровой культуры стало больше в 8 раз (330 148 участников по сравнению с 39 398 в 2019 году). В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, организаторы разработали специальный интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60-ти лет.

В 2021 году проект включает следующие этапы:

9 апреля состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других городах

состоится официальный старт акции и офлайн-мероприятия с участием амбассадоров проекта в Москве и других городах 9-24 апреля все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях

все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в региональных мероприятиях 25 апреля на сайте проекта для всех участников акции, прошедших тестирования, в их личных кабинетах откроется работа над ошибками

«Цифровой Диктант 2021» будет состоять из четырёх блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям. После завершения акции участники смогут перейти в раздел «Работа над ошибками», где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Готовиться к диктанту можно уже сейчас на специальной обновленной платформе.

В прошлом году лучшие результаты продемонстрировали именно дети 7-13 лет, которые тогда проходили тестирование впервые, а также взрослые 25-34 лет. Самые скромные результаты показали участники старше 60-ти лет и подростки 14-17 лет. В 2020 году лучше всего пользователи разбирались в цифровой безопасности, а самыми сложными для них были вопросы об основах цифрового потребления.

Ежегодное исследование уровня цифровой культуры Microsoft DCI подтвердило: повышать уровень знаний об интернет-технологиях особенно актуально сейчас, когда общение в сети стало занимать гораздо больше места и в личной жизни, и в рабочих процессах. Мошенничество, обман и грубое обращение все еще остаются распространенными рисками в онлайн-коммуникации и пользователям необходимы знания о том, как их избежать.

«В этом году «Цифровой Диктант» ждет ряд нововведений. Одно из них — большее сегментирование целевых аудиторий. Будет отдельный вариант диктанта для людей старше 60 лет. Также появятся новые форматы вопросов, которые сделают прохождение диктанта еще интереснее и полезнее. Организаторы постарались сделать их более интерактивными, что должно понравиться молодой аудитории, — отмечает Алексей Комиссаров, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей». — «Цифровой Диктант» теперь не только акция по измерению уровня цифровой грамотности, но и целая образовательная мультиплатформа. На сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать», постоянно обновляется «Карта цифровых возможностей» с программами и курсами повышения цифровой грамотности населения в онлайн и офлайн-форматах. В прошлом году мы впервые провели сбор информации о существующих в регионах курсах повышения цифровой грамотности для разных целевых аудиторий. Это позволило нам увидеть основные направления и форматы по формированию цифровой зрелости граждан, которые реализуются в различных субъектах. Всего эксперты ОНФ проанализировали более 700 курсов».

«Нас радует, что с каждым годом общероссийская акция «Цифровой Диктант» охватывает всё большее число участников: в 2020 году их количество увеличилось более чем в 8 раз — до 330 тысяч. События 2020 года стали дополнительным катализатором развития цифровых компетенций у пользователей: электронная коммерция, дистанционное образование, онлайн-общение стали обыденностью и смотивировали многих повысить свою цифровую грамотность. Надеемся, в 2021 году акция побьёт все предыдущие рекорды и покажет, повлияли ли пандемия и сопутствующие ей цифровизация и удалённая работа на развитие у граждан цифровых навыков», — комментирует Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой Диктант».

«По данным ежегодного исследования уровня цифровой культуры DCI, 80% россиян сталкивались с онлайн-угрозами. В большинстве случаев столкновения с рисками влекут определенные последствия – 58% интернет-пользователей признали, что стали реже использовать социальные сети, практически 50% стали меньше доверять офлайн и онлайн. Именно поэтому Microsoft в России стремится популяризировать знания об интернет-технологиях и ежегодно проводит общероссийский «Цифровой Диктант» совместно с РАЭК и ОНФ. Проект поможет людям проверить свой уровень цифровой грамотности, а также получить новые знания и навыки, которые необходимы в цифровую эпоху», — отмечает Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России.

«Комитет Госдумы по информационной политике анонсировал инициативу по повышению цифровой грамотности молодёжи. В том числе возможно введение уроков цифровой грамотности в школах. Безусловно, мы понимаем важность вопроса. Только что мы завершили первое открытое заседание межфракционной группы по кибербезопасности. Вместе с экспертами отрасли и профильных ведомств, мы обсудили возможные подходы противодействия киберпреступности. Многие участники отметили важность не только законодательных мер, но и повышения цифровой грамотности населения. «Цифровой Диктант» как ежегодная акция, которая проводится уже в третий раз, вносит вклад в общую работу. Уверен в этом году в акции примут участие сотни тысяч наших граждан как представителей подрастающего поколения, так и взрослых», — комментирует Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Также к акции уже присоединились партнеры: ЦБ РФ, ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России (проект «Азбука интернета»), Российская государственная библиотека для молодежи, Координационный центр доменов .RU/.РФ, RU-CENTER, TikTok, лаборатория Касперского, Консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики, Газпромбанк.

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Информационная справка:

«Цифровой Диктант» – это ежегодная акция, признанная самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Она дает возможность пользователям не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками и сформировать свою личную траекторию развития недостающих знаний и навыков.

В 2020 году акция «Цифровой Диктант» стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в нашей стране. В ней приняли участие 330 148 человек (в 2019 году – 39 398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году – 7,15 балла).

О Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании – дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.

Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)

РАЭК была создана в 2006 г. Миссия РАЭК заключается в формировании цивилизованного рынка электронных коммуникаций, поддержке проектов в отраслевом образовании и науке, развитии нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка. На сегодняшний день Ассоциация объединяет более 150 игроков рынка электронных коммуникаций, что позволяет РАЭК объективно представлять интересы отрасли и эффективно решать ее задачи.

Общероссийский народный фронт (ОНФ)

Общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин, с которым у Народного фронта есть возможность прямой коммуникации.

Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.

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