Олег Николаев: на восстановление многоэтажки в Канаше будут направлены средства из резервного фонда республики

Об этом Глава Чувашии сообщил сегодня во время своего посещения места происшествия. Напомним, рано утром 1 апреля полностью выгорела кровля пятиэтажки по улице Разина в Канаше.

«Мы готовы объявить чрезвычайную ситуацию регионального масштаба. Это нам позволяет использовать ресурсы бюджета Чувашской Республики и оказать необходимую помощь, чтобы в кратчайшие сроки восстановить дом, чтобы он был пригоден для проживания, и, конечно же, оказать людям помощь, чтобы они смогли спокойно пережить временные неудобства», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, при пожаре спасатели эвакуировали около ста человек, в том числе детей. Часть из них предпочла поехать к родственникам, часть остались в пункте временного проживания. Там людей обеспечили горячим питанием. Решается вопрос и с выплатой материальной помощи.

чувашинформ.рф