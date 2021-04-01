За основу строительства систем водоснабжения и водоотведения могут взять разработки компаний Чувашии

Об этом Глава республики Олег Николаев сообщил в ходе рабочей поездки в Комсомольский район.

«Вопросы водоснабжения и водоотведения находятся в зоне особого внимания, потому что это одно из основных составляющих инфраструктуры, необходимой для жизни каждого человека. К тому же, воду в своей деятельности используют и предприятия, – отметил он. – При этом, для экологии очень важно использованную воду отводить с соблюдением всех стандартов».

Олег Николаев уточнил, что у правительства республики есть четкое понимание, как организовать процесс водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах – проблемы каждого района и города изучены и известны.

«Есть понимание, какие технологии нужно использовать для реализации этих направлений. Среди них есть и решения, разработанные производителями из Чувашии. Важно организовать их более динамичное внедрение», — обозначил руководитель региона.

Глава Чувашии также заметил, что предприятиям необходимо выставлять требования, по которым они должны будут использованную в производстве воду очищать до указанных нормативов и лишь затем сбрасывать ее в общую систему очистных.

чувашинформ.рф