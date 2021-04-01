«Диктант Победы» состоится 29 апреля

Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте Диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.



Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на 5 вопросов по региональной тематике. Часть вопросов будет касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества. В Чувашии в этот раз собираются открыть 200 площадок, почти в 6 раз больше, чем в прошлом году. Главным местом проведения «Диктанта Победы» будет Чувашский госуниверситет.



Оказать помощь в организации диктанта может любой совершеннолетний житель России. Для этого необходимо зайти на портал Волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца. Важно пройти обучение, организованное для волонтеров онлайн на специальной платформе «Волонтеров Победы» и непосредственно на площадках проведения «Диктанта Победы».



Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» пройдет в третий раз. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.



Источник: ЧРО партии «Единая Россия».