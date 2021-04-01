В Шумерле стартовал этап конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»

Приближается важный и главный праздник нашей страны – День Победы. В рамках этой знаменательной даты по инициативе уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой и Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», при поддержке Федерального агентства по делам СНГ в феврале 2021 г. стартовал международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ».



В Шумерле муниципальный этап конкурса начался 24 марта и пройдет по 5 апреля. Его организаторами выступают общественные помощники уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике в городе и Центр детского творчества.



Принять участие в конкурсе могут ребята в возрасте от 7 до 17 лет, выбрав один из трех форматов: письмо (стихотворение, проза); рисунок (портрет, пейзаж, натюрморт); видеоролик (интервью, мультфильм, рассказ, творческий номер).

Работы на конкурс принимаются до 4 апреля 2021 года в электронном виде на e-mail: shummus1983@mail.ru и предоставляются в историко-краеведческий музей города (ул. Ленина, д. 17). Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте ЦДТ и на страницах центра и городского музея в сети «ВКонтакте».



Историко-краеведческий музей г. Шумерли.