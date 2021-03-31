Физлица могут подавать уведомления о КИК онлайн

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях теперь можно сформировать и направить в веб-версии «Личного кабинета для физических лиц», выбрав соответствующую жизненную ситуацию. Здесь предусмотрена упрощенная форма с предзаполненными отдельными показателями, а также необходимыми подсказками и контрольными соотношениями. Также в личном кабинете будут отражаться сведения о ранее заявленных КИК, поэтому повторно заполнять основную информацию о них не потребуется.

Представить уведомления о КИК за 2020 год физлицам необходимо не позднее 30 апреля. В этот срок им также необходимо представить документы, подтверждающие наличие освобождения от налогообложения прибыли КИК. Если такого освобождения нет, контролирующие лица представляют документы, подтверждающие размер прибыли или убытка компании. Подтверждающие документы также можно представить онлайн вместе с уведомлением о КИК.



Физические лица, перешедшие на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, могут не заполнять на листе В уведомления следующие показатели: дату составления финансовой отчетности организации (иностранной структуры без образования юридического лица) за финансовый год в соответствии с ее личным законом; дату составления аудиторского заключения по финансовой отчетности иностранной организации (иностранной структуры без образования юридического лица) за финансовый год; описание оснований для освобождения прибыли контролируемой иностранной компании от налогообложения.



Налогоплательщики, перешедшие на новый режим, в уведомлении за 2020 год на листе В могут выбрать код 2 «по данным главы 25 НК РФ» в качестве способа определения прибыли КИК и указать в поле «Дата, являющаяся последним днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании» — 31.12.2019. При этом прилагать подтверждающие документы таким налогоплательщикам не требуется.

Подробнее с информацией о порядке представления уведомлений о КИК и подтверждающих документов можно ознакомиться на сайте ФНС в разделе «Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица».

МИ ФНС России № 8 по Чувашии.