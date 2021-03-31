С 1 апреля дошкольные образовательные учреждения Шумерли переходят на 11-часовой режим работы

Соответствующее распоряжение №129-п подписано главой администрации 31 марта 2021 года.

Дело в том, что с 1 января текущего года действует новый СанПиН, по которому полный рабочий день пребывания детей считается 11 — 12 часов. В результате этого, прием пищи увеличивается до 5 раз или вводится «уплотненный» полдник с добавлением блюд ужина.

Соответственно, с 1 апреля повысится родительская плата: 99,5 рубля в день — за ребенка в группах раннего возраста и 124 рубля – в группах дошкольного возраста. Об этом говорится в постановлении администрации города № 177 от 17 марта 2021 года. По-прежнему освобождаются от платы родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

gshum.cap.ru