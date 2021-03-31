Олег Николаев взял на личный контроль ситуацию со школой в Чурачиках

В рамках рабочей поездки в Цивильский район 31 марта Глава Чувашии посетил Чурачикскую среднюю общеобразовательную школу, где обсудил вопрос строительства нового здания учебного заведения.

Единственная школа в южной части Цивильского района находится в плачевном состоянии. Один из четырех корпусов учреждения в аварийном состоянии и не эксплуатируется, три других – не отвечают санитарно–гигиеническим требованиям.

«Здесь ровно тот случай, когда нужно срочно строить новую школу. К сожалению, объект запустили. То, что здесь до сих пор более трехсот детей учатся в таких условиях, конечно, недопустимо», – сказал Олег Николаев.

В настоящее время проведены основные подготовительные этапы строительства нового здания школы на 325 мест. Разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит проверку и экспертизу. Новую школу в Чурачиках оценивают в 306 млн рублей.

«Будем прикладывать максимум усилий, чтобы ускорить процесс начала строительства. Проектно-сметная документация разработана. Находится она на стадии экспертизы. С сегодняшнего дня эту ситуацию беру под личный контроль. Будем искать варианты начала строительства уже в текущем году», – заявил Глава Чувашии, отвечая на вопросы журналистов по итогам своей поездки.

Чувашинформ.рф