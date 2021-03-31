В Шумерле началось строительство 50-ти квартирного жилого дома

1 декабря 2021 года – срок завершения строительства 50-ти квартирного жилого дома №8 по ул. Францева города Шумерля, застройщиком является АО «Стройтрест №3».

Основная часть квартир в этом доме предназначена для переселенцев из ветхого аварийного жилья, которые получат его в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2019 – 2025 год.

Директору ДООО «СУ-8» руководство администрации вручили разрешение на строительство.

gshum.cap.ru