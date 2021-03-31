В Чувашии будет учреждено республиканское почетное звание в области журналистики

Эту инициативу сегодня поддержалОбщественный совет при Администрации Главы Чувашской Республики.

Напомним, изначально предложение учредить почетное звание в области журналистики озвучили сотрудники Издательского дома «Хыпар» на встрече с Главой Чувашии. Олег Николаев их поддержал и поручил проработать этот вопрос.

31 марта тему обсудили на заседаниb Общественного совета при Администрации Главы республики. Члены совета единогласно проголосовали за учреждение республиканского почетного звания в области журналистики.

Разрабатывать проект положения о почетном звании будет Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.

Чувашинформ.рф