В республику поступило 6 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК»

В составе новой партии вакцины пришло 900 доз во флаконах по 5 доз и 5700 доз – во флаконах по одной дозе, что очень удобно для мобильных пунктов вакцинации.

Всего с начала пандемии в Чувашию поступило 49 394 дозы двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-ВАК».

На сегодня к вакцинации против новой коронавирусной инфекции приступило 38 737 человек, из них 26 601 человек закончил полностью вакцинацию 2 компонентами.

В республике сейчас работают 42 пункта вакцинации, 5 мобильных прививочных пунктов и 6 мобильных прививочных бригад.

чувашинформ.рф