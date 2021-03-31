В отделении адаптивной физической культуры Центра детского творчества прошел открытый городской турнир по дартс «Весенняя капель». Соревнования проходили в трех возрастных категориях.

По группе «Дети» у девочек победителем стала Белоусова Дарья, второе место заняла Быкова Яна и третье место — Кузнецова Виктория. У мальчиков в этой группе победил Булгарь Семен, второе место занял Разгудаев Вадим и третье место – Кузнецов Матвей.

В группе «Девушки» первое место у Быковой Виктории, второе — у Хапко Ксении и третье — у Браткиной Татьяны.

В группе «Юноши» победил Хайдуков Иван, на втором месте — Мясников Даниил и на третьем — Галес Николай.

В старшей возрастной группе «Женщины» победителем стала Фунтикова Алена, второе место заняла Чернова Ирина и третье место — у Платоновой Евгении.

Среди «Мужчин» первое место занял Легошин Сергей, второе – Торочкин Дмитрий и третье – Алексеев Андрей.

В «спецгруппе» победителем стал Леонтьев Алексей, второе место — у Куропанова Олега и третье место — у Николаева Николая.

Именинники марта получили подарки от городского Общества инвалидов.

Днем раньше, 27 марта, Легошин Сергей принял участие в Чемпионате Нижегородской области, где в парном турнире «601» занял 1 место, в личном турнире «501» стал вторым.

Поздравляем всех с отличным выступлением и желаем дальнейших побед!

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