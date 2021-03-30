Семья Захаровых будет представлять Шумерлю в республиканском конкурсе «Успешная семья Приволжья»

Владимир и Татьяна Захаровы воспитывают троих детей, двое из которых находятся под опекой. Особое внимание родители уделяют воспитанию в детях уважительного отношения к труду взрослых, трудолюбию и приобщению к культурным ценностям семьи.

С напутственными словами к участникам конкурса обратилась заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Ирина Сасакина, которая пожелала достойно представить город в республиканском конкурсе.

Депутаты Собрания депутатов города Шумерля созыва 2020 — 2025 годов Елена Голованова и Леонид Пронин вручили благодарность семье за сохранение лучших семейных традиций, родительский талант и активную жизненную позицию, и ценный подарок.

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