Праздник, праздник свадьбы золотой

Каждому году, проживаемому супругами вместе, в народе дали свое название. Оно образно символизирует особенности семейных отношений на определенном этапе совместной жизни.



Ситцевая, деревянная, розовая, стеклянная, серебряная и т. д. Но из всей череды свадеб особым почетом пользуется золотая, отмечаемая в 50-летний юбилейный год супружеской жизни. Оно и понятно. Шутка ли, полвека вместе!

В этом году в отделе ЗАГС г. Шумерли зарегистрировали свой золотой брак Евгений Николаевич и Людмила Ивановна Никифоровы.

А я все гляжу, глаз не отвожу



Евгений получил основное образование в третьей школе, а Людмила – в первой. После школы молодой человек начал работать на комбинате автофургонов, девушка – в Доме быта. Вчерашние восьмиклассники днем работали, а в шесть вечера усаживались за школьные парты, чтобы получить среднее образование, и учились до девяти–десяти вечера. Тут и свела их судьба — в Школе рабочей молодёжи.

«Обменивались взглядами, приставал с разговорами, а после занятий шёл провожать. Полтора часа как раз можно было погулять», — вспоминает Евгений Николаевич.

Школьная дружба крепла изо дня в день, переросла в любовь. А после школы Людмила проводила любимого в армию.



Письма нежные очень мне нужны



Евгения Николаевича призвали в ряды Советской Армии 5 ноября 1968 года. Службу проходил он в Германии во 2-й танковой армии, был механиком-водителем. Здесь даже командование следило, чтобы все солдаты писали и получали письма от родных, возлюбленных, друзей. Как говорит бывший солдат, писал он письма чуть ли не через день. Весточка из дома, от любимой девушки окрыляла, вдохновляла, придавала силы.

«Писем у меня было вот такая кипа», — с улыбкой вспоминает Людмила Ивановна, сожалея о том, что не удалось сохранить свидетельства из прошлого об их любви.

Евгений Николаевич прослужил ровно 25 месяцев и вернулся в Шумерлю 5 декабря 1970 года.



Двух сеpдец одно pешение



Спустя 3 месяца, 12 февраля 1971 года, молодые стали мужем и женой. Посмотреть на новобрачных, особенно на невесту, в те времена собиралось много народу. Молодожены Никифоровы не стали исключением – родные, друзья и подруги, работницы Дома быта – все вышли полюбоваться женихом и невестой. «Старшая сестра жила в Москве, и мы там купили белое гипюровое платье-костюм, перчатки. Это же было диво!» — вспоминает знаменательную дату начала семейного пути Людмила Ивановна.



В 70-е годы легковую машину трудно было найти даже для торжественных случаев. «У меня двоюродный брат был водителем директора химзавода. Так у нас получилось соблюсти и эту свадебную традицию – приехать на бракосочетание и уехать на легковом автомобиле», — говорит Людмила Ивановна.

Вспомнили юбиляры супружеской жизни и саму свадьбу. Зима, снег, гармонь, ряженые, смех, веселье…

«Будто вчера все было. А пролетело уже 50 лет», — с лёгкой грустью отметили юбиляры семейной жизни.



Будни семейные и трудовые



Молодая семья по приглашению родственников переехала в город Чебоксары, но он так и не стал для них родным. Вскоре Никифоровы вернулись в Шумерлю и уж более никуда отсюда не уезжали. Евгений Николаевич устроился на машзавод слесарем. Когда выучился на сварщика, стал работать по этой профессии. Получив образование в Сарапульском техникуме, продолжил трудиться уже мастером.

А рабочим местом Людмилы Ивановны стал горторг. Она трудилась сначала продавцом, а затем — старшим продавцом в магазине «Детский мир». Лишь в 90-х годах, когда горторг начал распадаться, она поменяла место работы – устроилась на машзавод.



За скупыми словами о трудовой деятельности супругов кроется целая жизнь. Стабильность в работе давала семье уверенность в завтрашнем дне. Если в самом начале семейной жизни Никифоровы жили с родителями, то, проработав на заводе два с половиной года, Евгений Николаевич получил однокомнатную квартиру. Так молодая семья стала вить свое гнездо, куда она переехала уже с сыном Андреем. А в 1987 году в семье появилась дочь Ольга.



В повседневном труде и житейских заботах супруги Никифоровы не забывали и об отдыхе, своих увлечениях. Принимали участие в смотрах художественной самодеятельности, которые устраивались на предприятиях между цехами.



«Любимым местом отдыха в выходные дни для нас был городской парк. Там всегда было многолюдно, звучала музыка. Погуляем там, придем, пообедаем. Дети поспят, и опять в парк, — вспоминает Людмила Ивановна. – Ну а зимой брали лыжи, детям санки и всей семьей – на Венец».



Предприятия, где работали Никифоровы, систематически предлагали своим работникам туристические путёвки. Так они объездили всю Молдавию, Украину, путешествовали по Золотому кольцу.

На заслуженный отдых супруги Никифоровы, одного года рождения, вышли в один год: Людмила Ивановна – по возрасту, Евгений Николаевич –раньше положенного срока на 5 лет за вредность на рабочем месте.



И шагнут внуки-правнуки дальше нас



« У нас три внука и одна внучка», — с особой радостью и с чувством гордости сообщают юбиляры супружеской жизни. Максим и Артем – сыновья Андрея — уже взрослые парни. Роман и Ксения – дети дочери Ольги – школьники. Супруги всегда готовы разделить с близкими и трудности, и радости, при необходимости поддержать и помочь, дать мудрый совет.



«Нас подпитывает позитивом, вдохновляет радоваться каждому новому дню внучка Ксюша, — говорит Людмила Ивановна. – Она у нас поёт, и наш день начинается с песни «Я лечу над Россией», которую внученька исполнила совместно с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной».

Семья дочери недавно переехала в Чебоксары, и здесь талантливой девочке посчастливилось стать самой юной участницей проекта «Дети России».

Любовь – кольцо, а у кольца – начала нет и нет конца…



Уважая, понимая друг друга с полуслова, с любовью в сердце золотым юбилярам легко идти по жизни. За 50 лет совместной жизни они научились быть опорой друг для друга.

Гармония их отношений чувствовалась и во время разговора: как они вовремя делали паузу, уступая разговор другому, и как с полуслова начинали кивать и подбадривать друг друга.

И, глядя на спокойные и счастливые лица золотых юбиляров семейной жизни, невольно подумалось: вот он – пример семейной жизни, пример того, что любви все возрасты покорны!

Марина Ветликова.