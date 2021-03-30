Дубу из Чувашии вручили диплом за 2 место в конкурсе «Российское дерево года»

Почетного звания удостоен дуб черешчатый, который растет в окрестностях деревни Ильинка Моргаушского района.

Диплом в Чувашию привез председатель сертификационной комиссии программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

«Ваша республика принимала активное участие в конкурсе. Лично вы с большой душой призывали жителей Чувашии проголосовать за «Российское дерево года». Мы с удовольствием отмечаем, что ваше дерево, моргаушский дуб, стал финалистом и занял второе место в конкурсе», – сказал эксперт на встрече с Главой республики Олегом Николаевым.

Голосование за лучшее дерево страны проходило с 1 мая по 1 октября 2020 года. За старейшину чувашских дубрав было отдано 25 720 голосов.

«Мы безмерно рады, что наша чувашская гордость теперь становится известным деревом Российской Федерации», – сказал Олег Николаев.

Напомним, дерево считается самым крупным дубом в Чувашии с диаметром ствола 182 см. Его высота достигала 26 метров, но после повреждения ударом молнии составляет 20 метров. Возраст дерева отсчитывается с 1651 года.

По итогам прошлогоднего конкурса Ильинский дуб уступил только древнему платану из Республики Дагестан, набравшему 39 082 голоса.

чувашинформ.рф