В правительстве работают над началом строительства 7 школ в Чувашии

Об этом Глава республики сообщил в ходе встречи c представителями региональных отделений политических партий, представленных в Госсовете республики.

«Первоначально в этом году мы планировали начать работу по пяти школам, но сегодня уже запустились по семи площадкам. И в целом работа идет в позитивном ключе», — отметил Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что если республика с семью проектами войдет в программу, по которой в России до 2024 года планируют построить 500 новых школ, то это в ближайшие два года позволит практически полностью решить проблему второй смены.

Напомним, Олег Николаев также на встрече с депутатами Госсовета республики отметил, что синхронные действия исполнительной и законодательной ветвей власти позволят привлекать в регион дополнительные ресурсы для реализации социальных проектов.

Чувашинформ.рф