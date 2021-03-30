Возможно ли обеспечение водой Шумерлю посредством артезианских скважин?

Эта тема вновь обозначена главой администрации Валерием Шигашевым в ходе рабочего совещания с руководством и специалистами МУП «Чистая вода».

Такой метод позволит уйти от затратного, ввиду изношенности оборудования, низкого КПД водозабора, где путем перекачки мощными насосами вода поступает на водоочистную станцию, которая после процесса очищения идет к потребителям.

Сегодня водоснабжение верхней части города осуществляется путем использования артскважин в количестве 9 штук, на работу которых у предприятия получена специальная лицензия. На территории города порядка 20 таких скважин, часть которых затампонированы, часть – в ведомственном использовании.

Для более предметного разговора, возможного включения в целевые республиканские программы, необходим полный анализ артскважин-хозяйства, обследование, определение мощностей и потенциала. Данное поручение и обозначено перед руководством предприятия.

В ходе рабочего совещания также обсуждена финансово-хозяйственная деятельность МУПа, которое по итогам деятельности в первом квартале текущего года имеет убыточность. В целях рассмотрения путей выхода из сложившейся ситуации, необходимо определить причину убыточности, над чем сегодня и ведется работа.

Как отмечает Валерий Шигашев, есть несколько решений: привлечь инвесторов для развития МУПа, провести полную модернизацию водного хозяйства с заменой сетей. И тот и другой вариант – на стадии проработки.

gshum.cap.ru