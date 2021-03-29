29 Мар

Участники из Чувашии завоевали больше всего побед на фестивале «Театральное Приволжье»

27 марта, в Международный день театра, в прямом эфире были подведены итоги Окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Были названы лучшие режиссеры, актеры и актрисы, участвующие в фестивале, лучшие спектакли в детском и молодежном направлениях, лучший спектакль на тему Великой Отечественной войны, а также победители конкурса афиш.

В нынешнем фестивале приняли участие 416 театральных коллективов, это более 4000 участников. Общее количество участников от Чувашской Республики на региональном этапе — 141 человек, 18 театральных коллективов.

Победителей окружного этапа фестиваля определили путем голосования. В «копилке» Чувашской Республики наибольшее количество побед:

  • Лучшая актриса в детском спектакле — Дарья Фомина;
  • Лучшая актриса в молодежном спектакле — Кристина Никифорова;
  • Лучший актер в молодежном спектакле — Александр Чернов;
  • Лучшая режиссерская работа в молодежном спектакле «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса — Дмитрий Миронов;
  • Детский спектакль «Оскар и розовая дама» театрального коллектива «Станиславский.com», детская актерская школа Ольги Савельевой — 3 место в номинации «Лучший детский спектакль». Получает грант в размере 100 тысяч рублей.
  • Спектакль «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» — победитель Окружного фестиваля в номинации «Лучший молодёжный спектакль»! Лучший в ПФО студенческий театр получает грант в размере 200 тысяч рублей.

«Благодаря своему таланту и высочайшему мастерству участники из Чувашии достигли больших результатов на Окружном фестивале «Театральное Приволжье», — отмечает заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной пролитики Алла Салаева. — От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов в творческой жизни, пусть она будет еще более богатой и насыщенной!»

Торжественное награждение победителей состоится в Ижевске.

Полную видеоверсию оглашения победителей окружного Фестиваля можно посмотреть здесь.

БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии является региональным координатором окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

obrazov.cap.ru

Автор записи: anna

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