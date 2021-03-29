Успешное выступление шумерлинцев в Чемпионате и первенстве Чувашской Республики по лыжным гонкам

26 и 28 марта на лыжной базе БУ «СШОР № 2» Минспорта Чувашии состоялся Чемпионат и первенство Чувашской Республики по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие сильнейшие лыжники из городов и районов Чувашской Республики.

Спортсмены детско-юношеской спортивной школы города Шумерля Лукина Ксения, Бабурина Варвара, Архипова Александра, Романова Мария, Бубочкина Кристина участвовали во втором заключительном дне Чемпионата и первенства, в программе которого были гонки свободным стилем, на дистанции 3 км в возрастной категории «Девушки среднего возраста 2005—2006 г.р.».

В возрастной категории «Юноши старшего возраста 2003—2004 г.р.» шумерлинцы — Николаев Егор, Феклистов Арсен и Евдокимов Егор выполнили норматив первого спортивного разряда на дистанции 10 км.

Молодцы ребята. Поздравляем с успешным выступлением на Чемпионате и первенстве Чувашской Республики по лыжным гонкам!

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