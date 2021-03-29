С 1 апреля повысится родительская плата

Теперь родители (законные представители) в день будут платить за присмотр и уход за детьми в детских садах Шумерли больше: 99,5 рубля за ребенка в группах раннего возраста и 124 рубля – в группах дошкольного возраста.

Об этом говорится в постановлении администрации города № 177 от 17 марта 2021 года.

Большую часть ежедневной платы (91,23 и 115,51 рубля соответственно) составляют расходы на питание детсадовцев. В связи с переходом дошкольных образовательных учреждений на полный 11-часовой рабочий день питание детей становится пятиразовым (добавляется ужин). Разница в стоимости питания для детей групп раннего и дошкольного возраста зависит от норм питания. Оставшаяся часть денег идет на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, на обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и на организацию сна.

По-прежнему освобождаются от платы родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией.

Перед весенними каникулами в соответствии с постановлением администрации города № 170 от 12 марта изменилась предельная стоимость питания в школах для учеников 5-11-х классов: комплексный завтрак — 57,4 рубля (+16,3 рубля по сравнению с январем 2021 года), комплексный обед – 67,65 рубля (+6 рублей). Но это повышение, как пояснила газете директор ООО «Звезда» Наталья Бадина, касается только категории детей из социально незащищенных семей, имеющих право на бесплатное питание в школе, то есть за них платит городской бюджет. Стоимость комплексного завтрака и комплексного обеда для учеников 1-4-х классов осталась той же — 55,2 рубля. Напомним, эти затраты с сентября 2020 года взяло на себя государство. На уровне начала учебного года осталась и стоимость платных завтраков (55,2 рубля) и обедов (65 рублей). «Несмотря на рост цен на продукты, мы пока укладываемся в эти суммы, — прокомментировала Наталья Бадина, — и повышение не планируется».

Наталья Владимирова.