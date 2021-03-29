Заслуженный артист Николай Дмитриев отметил свой юбилей

Николай Алексеевич Дмитриев родился в 1961 году в деревне Тарн-Сирма Шумерлинского района. В 1983 году окончил Высшее театральное училище (ВУЗ) им. М.С. Щепкина при Малом театре по специальности «Актёрское искусство». В 1983-91 годах работал в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова, где учился у таких крупных мастеров сцены как Алексей Ургалкин, Николай Степанов, Виктор Родионов, Вячеслав Кудряшов. В Театре юного зрителя – с 1991 года.

Николай Дмитриев посвятил театральному искусству всю свою жизнь и добился признания как одарённый артист. Сегодня он – ведущий мастер сцены и любимый зрителями исполнитель ролей в национальной драматургии. Блистательный актёр, человек многогранного дарования, умеющий тонко чувствовать, создал целую галерею неповторимых образов. Каждая из ролей становится отражением его сильного характера, сценического обаяния и яркого темперамента. В его умении быть естественным, трогательным, ироничным и всегда непредсказуемым заключается секрет успеха. Николай Алексеевич – человек с неистощимым чувством юмора, поэтому на сцене у него отлично получаются комические образы. Немало сыграно им ролей чудаковатых, но находчивых балагуров. А сколько чувашских спектаклей он украсил своей игрой на гармошке! Как только услышишь заливистый голос его трёхрядки, возникает ощущение, что инструмент и гармонист составляют целый оркестр.



Юбиляр имеет множество талантов, которые воплощает не только на сцене, но и в жизни, он – человек основательный и мастеровой. Сколько домов построил и сколько печей сложил за эти годы – знает только сам. Один из его коллег выразился так: «Если придётся поднимать дом – я бы позвал его. чтобы скоротать время в пути – слушал бы его остроты, чтобы полнее ощутить счастье от актёрской игры – хотел бы оказаться на сцене вместе с ним».



Абдулла из комедии «Карчăксем качча каяççĕ» («Выходили бабки замуж) Ф. Булякова, Саркай в драме «Ехрем хуçа» А. Кибеча, Федор из комедии «Юратусăр телей çук» («Без любви счастья нет»), Василий Фомич из серии спектаклей «Шупашкарти савни» («Чебоксарская невеста») Н. Сидорова, Куля из «Икĕ кӳршě – пěр çемье» («Кадриль») В. Гуркина, Тимофей из «Курманнин курас килет» («Семейный портрет с дензнаками») С. Лобозерова, Кулигин из «Аслати» («Гроза») А. Островского, Монтекки из «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, Михаля – «Чăн телей юратура» («Счастье в любви») А. Портта, Смоленцев – «Тăм тивнĕ чечексем» («Горе с запахом ромашки») З. Долговой и многие другие роли памятны зрителям и любимы ими. За последние годы актёром создано немало ярких образов, среди них Костылев – М. Горький «На дне», Салтак – М. Желтов, И. Трер «Асамлǎ вǎй» («Волшебные силы»), Ваççок – В. Оринов «Ҫунат сараççĕ ĕмĕтсем» («Мечты расправляют крылья»), Кахвун – Н. Сидоров «Ҫĕн мăшăрăн çĕр кĕске» («Коротка ночь новобрачных»). Его игру отмечали дипломами на разных театральных конкурсах. В 2020 году за исполнение роли Савтирека в исторической легенде «Чи хаклă пуянлăх» («Золотая кладовая») компетентное жюри V Межрегионального фестиваля национальных театров «Волжская сказка» («Атăл юмахĕ») наградило его специальным призом.



9 марта на сцене Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля состоялся творческий вечер артиста, посвященный его юбилею. Юбиляру вручили Благодарность Главы Чувашской Республики за вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Музыкальное поздравление любимому артисту привёз фольклорный ансамбль из Шумерлинского района.

2 апреля 2021 г. в 18:00 в Юманайском сельском доме культуры состоится спектакль

«Ҫӗн мӑшӑрӑн ҫӗр кӗске» («Коротка ночь новобрачных», 16+), где зрители могут насладиться

актёрской игрой нашего земляка.

Цена билета — 200 руб.