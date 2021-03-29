29 Мар

В ДЮСШ «Олимп» прошли соревнования по плаванию

С 24 по 26 марта 2021 года ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стал местом проведения первенства по плаванию. В соревнованиях приняли участие обучающиеся по виду спорта плавание в 3 возрастных категориях: 2008 — 2009 г.р., 2010 — 2011 г.р., 2012 — 2013 г.р.

По итогам соревнований места среди участников распределились следующим образом:


1 место 2 место 3 место
50 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
Муляева П. Сухинова А. Кузьмина А.
Исайкин Н. Туличев М. Антонычев М.
50 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
Федорова А. Семенова Е.  
Таратин К. Хромов А. Мозяков И.
50 м в/ст, 2012—2013 г.р.
Борисова А. Григорьева В. Арсентьева К.
Шаронов Степан Матяшин Егор Боровилов Д.
50 м брасс, 2008—2009 г.р.
Разуваева В. Уточкина Е.  
Таратин С. Андреев П. Пыринов Е.
50 м брасс, 2010—2011 г.р.
Лебедева Ю.  
Белов А. Удиванов С. Дружняев Е.
50 м брасс, 2012—2013 г.р.
Лимонов А. Лапин А. Гаврилин М.
50 м на спине, 2008—2009 г.р.
Ушкова А.  
Пыринов Д. Ксенофонтов С. Бычарин А.
50 м на спине, 2010—2011 г.р.
Захарова Е. Мартемьянова В.  
Михеев С. Бутузов И. Игнатьев И.
50 м на спине, 2012—2013 г.р.
Решнова Е. Котова В. Лавыгина С.
Ксенофонтов Д.  
50 м баттерфляй, 2008—2009 г.р.
Дмитриева А.  
Шегуров К. Карчиков А.  
50 м баттерфляй, 2010—2011 г.р.
Овчинникова Е. Фадеева С. Максимова В.
Ксенофонтов Н. Журавлев К. Шинягин С.
100 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
Уточкина Е.  
Исайкин Н. Шегуров Н. Карчиков А.
100 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
Захарова Е. Федорова В. Фадеева С.
Таратин К. Мозяков И. Хромов А.
100 м вольный стиль, 2012—2013 г.р.
Решнова Е. Борисова А. Григорьева В.
Шаронов С. Матяшин Е.  
100 м брасс, 2008—2009 г.р.
Сухинова А. Кузьмина А.  
Таратин С. Пыринов Д. Бычарин А.
100 м брасс, 2010—2011 г.р.
Белов А. Удиванов С. Бутузов И.
100 м брасс, 2012—2013 г.р.
Котова В.  
Лимонов А. Лапин А. Гаврилин М.
100 м на спине, 2008—2009 г.р.
Ушкова А.  
Ксенофонтов Н. Петров К. Игнатьев И.
100 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р.
Муляева П. Дмитриева А. Разуваева М.
Лескин А. Ксенофонтов С. Антонычев М.
100 м комплексное плавание, 2010—2011 г.р.
Овчинникова Е. Лебедева Ю.  
200 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
Дмитриева А. Разуваева М. Сухинова А.
Исайкин Н. Лескин А. Туличев М.
200 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
Федорова В. Овчинникова Е. Захарова Е.
Таратин К. Хромов А. Ксенофонтов Н.
200 м брасс, 2008—2009 г.р.
Ушкова А.  
Таратин С. Андреев П. Антонычев М.
200 м брасс, 2010—2011 г.р.
Лебедева Ю.  
Белов А. Шинягин С. Журавлев К.
200 м на спине, 2008—2009 г.р.
Муляева П. Уточкина Е.  
200 м на спине, 2010—2011 г.р.
Фадеева С. Максимова В.  
Удиванов С. Бутузов И. Индряков Я.
200 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р.
Пыринов Д. Шегуров К.  

Победители и призеры в каждом виде программы были награждены грамотами МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп».

gshum.cap.ru

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *