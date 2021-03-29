В ДЮСШ «Олимп» прошли соревнования по плаванию

С 24 по 26 марта 2021 года ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стал местом проведения первенства по плаванию. В соревнованиях приняли участие обучающиеся по виду спорта плавание в 3 возрастных категориях: 2008 — 2009 г.р., 2010 — 2011 г.р., 2012 — 2013 г.р.

По итогам соревнований места среди участников распределились следующим образом:



1 место 2 место 3 место 50 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. Муляева П. Сухинова А. Кузьмина А. Исайкин Н. Туличев М. Антонычев М. 50 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. Федорова А. Семенова Е. Таратин К. Хромов А. Мозяков И. 50 м в/ст, 2012—2013 г.р. Борисова А. Григорьева В. Арсентьева К. Шаронов Степан Матяшин Егор Боровилов Д. 50 м брасс, 2008—2009 г.р. Разуваева В. Уточкина Е. Таратин С. Андреев П. Пыринов Е. 50 м брасс, 2010—2011 г.р. Лебедева Ю. Белов А. Удиванов С. Дружняев Е. 50 м брасс, 2012—2013 г.р. Лимонов А. Лапин А. Гаврилин М. 50 м на спине, 2008—2009 г.р. Ушкова А. Пыринов Д. Ксенофонтов С. Бычарин А. 50 м на спине, 2010—2011 г.р. Захарова Е. Мартемьянова В. Михеев С. Бутузов И. Игнатьев И. 50 м на спине, 2012—2013 г.р. Решнова Е. Котова В. Лавыгина С. Ксенофонтов Д. 50 м баттерфляй, 2008—2009 г.р. Дмитриева А. Шегуров К. Карчиков А. 50 м баттерфляй, 2010—2011 г.р. Овчинникова Е. Фадеева С. Максимова В. Ксенофонтов Н. Журавлев К. Шинягин С. 100 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. Уточкина Е. Исайкин Н. Шегуров Н. Карчиков А. 100 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. Захарова Е. Федорова В. Фадеева С. Таратин К. Мозяков И. Хромов А. 100 м вольный стиль, 2012—2013 г.р. Решнова Е. Борисова А. Григорьева В. Шаронов С. Матяшин Е. 100 м брасс, 2008—2009 г.р. Сухинова А. Кузьмина А. Таратин С. Пыринов Д. Бычарин А. 100 м брасс, 2010—2011 г.р. Белов А. Удиванов С. Бутузов И. 100 м брасс, 2012—2013 г.р. Котова В. Лимонов А. Лапин А. Гаврилин М. 100 м на спине, 2008—2009 г.р. Ушкова А. Ксенофонтов Н. Петров К. Игнатьев И. 100 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р. Муляева П. Дмитриева А. Разуваева М. Лескин А. Ксенофонтов С. Антонычев М. 100 м комплексное плавание, 2010—2011 г.р. Овчинникова Е. Лебедева Ю. 200 м вольный стиль, 2008—2009 г.р. Дмитриева А. Разуваева М. Сухинова А. Исайкин Н. Лескин А. Туличев М. 200 м вольный стиль, 2010—2011 г.р. Федорова В. Овчинникова Е. Захарова Е. Таратин К. Хромов А. Ксенофонтов Н. 200 м брасс, 2008—2009 г.р. Ушкова А. Таратин С. Андреев П. Антонычев М. 200 м брасс, 2010—2011 г.р. Лебедева Ю. Белов А. Шинягин С. Журавлев К. 200 м на спине, 2008—2009 г.р. Муляева П. Уточкина Е. 200 м на спине, 2010—2011 г.р. Фадеева С. Максимова В. Удиванов С. Бутузов И. Индряков Я. 200 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р. Пыринов Д. Шегуров К.

Победители и призеры в каждом виде программы были награждены грамотами МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп».

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