В ДЮСШ «Олимп» прошли соревнования по плаванию

С 24 по 26 марта 2021 года ДЮСШ «Олимп» города Шумерля стал местом проведения первенства по плаванию. В соревнованиях приняли участие обучающиеся по виду спорта плавание в 3 возрастных категориях: 2008 — 2009 г.р., 2010 — 2011 г.р., 2012 — 2013 г.р.
По итогам соревнований места среди участников распределились следующим образом:
|1 место
|2 место
|3 место
|50 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
|Муляева П.
|Сухинова А.
|Кузьмина А.
|Исайкин Н.
|Туличев М.
|Антонычев М.
|50 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
|Федорова А.
|Семенова Е.
|Таратин К.
|Хромов А.
|Мозяков И.
|50 м в/ст, 2012—2013 г.р.
|Борисова А.
|Григорьева В.
|Арсентьева К.
|Шаронов Степан
|Матяшин Егор
|Боровилов Д.
|50 м брасс, 2008—2009 г.р.
|Разуваева В.
|Уточкина Е.
|Таратин С.
|Андреев П.
|Пыринов Е.
|50 м брасс, 2010—2011 г.р.
|Лебедева Ю.
|Белов А.
|Удиванов С.
|Дружняев Е.
|50 м брасс, 2012—2013 г.р.
|Лимонов А.
|Лапин А.
|Гаврилин М.
|50 м на спине, 2008—2009 г.р.
|Ушкова А.
|Пыринов Д.
|Ксенофонтов С.
|Бычарин А.
|50 м на спине, 2010—2011 г.р.
|Захарова Е.
|Мартемьянова В.
|Михеев С.
|Бутузов И.
|Игнатьев И.
|50 м на спине, 2012—2013 г.р.
|Решнова Е.
|Котова В.
|Лавыгина С.
|Ксенофонтов Д.
|50 м баттерфляй, 2008—2009 г.р.
|Дмитриева А.
|Шегуров К.
|Карчиков А.
|50 м баттерфляй, 2010—2011 г.р.
|Овчинникова Е.
|Фадеева С.
|Максимова В.
|Ксенофонтов Н.
|Журавлев К.
|Шинягин С.
|100 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
|Уточкина Е.
|Исайкин Н.
|Шегуров Н.
|Карчиков А.
|100 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
|Захарова Е.
|Федорова В.
|Фадеева С.
|Таратин К.
|Мозяков И.
|Хромов А.
|100 м вольный стиль, 2012—2013 г.р.
|Решнова Е.
|Борисова А.
|Григорьева В.
|Шаронов С.
|Матяшин Е.
|100 м брасс, 2008—2009 г.р.
|Сухинова А.
|Кузьмина А.
|Таратин С.
|Пыринов Д.
|Бычарин А.
|100 м брасс, 2010—2011 г.р.
|Белов А.
|Удиванов С.
|Бутузов И.
|100 м брасс, 2012—2013 г.р.
|Котова В.
|Лимонов А.
|Лапин А.
|Гаврилин М.
|100 м на спине, 2008—2009 г.р.
|Ушкова А.
|Ксенофонтов Н.
|Петров К.
|Игнатьев И.
|100 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р.
|Муляева П.
|Дмитриева А.
|Разуваева М.
|Лескин А.
|Ксенофонтов С.
|Антонычев М.
|100 м комплексное плавание, 2010—2011 г.р.
|Овчинникова Е.
|Лебедева Ю.
|200 м вольный стиль, 2008—2009 г.р.
|Дмитриева А.
|Разуваева М.
|Сухинова А.
|Исайкин Н.
|Лескин А.
|Туличев М.
|200 м вольный стиль, 2010—2011 г.р.
|Федорова В.
|Овчинникова Е.
|Захарова Е.
|Таратин К.
|Хромов А.
|Ксенофонтов Н.
|200 м брасс, 2008—2009 г.р.
|Ушкова А.
|Таратин С.
|Андреев П.
|Антонычев М.
|200 м брасс, 2010—2011 г.р.
|Лебедева Ю.
|Белов А.
|Шинягин С.
|Журавлев К.
|200 м на спине, 2008—2009 г.р.
|Муляева П.
|Уточкина Е.
|200 м на спине, 2010—2011 г.р.
|Фадеева С.
|Максимова В.
|Удиванов С.
|Бутузов И.
|Индряков Я.
|200 м комплексное плавание, 2008—2009 г.р.
|Пыринов Д.
|Шегуров К.
Победители и призеры в каждом виде программы были награждены грамотами МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп».
gshum.cap.ru
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