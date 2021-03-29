В этом году наша газета начинает реализацию проекта «По велению сердца». Проекта, направленного на освещение темы добровольчества, волонтерского движения, благотворительности и меценатства. Актуальность этой темы нам подсказал прошедший 2020-й год, когда весь мир столкнулся с распространением коронавирусной инфекции и мы осознали, как важно помогать и поддерживать друг друга. Добровольно, без какой-либо корысти, по велению сердца.



Наряду со всей страной в борьбу с пандемией были вовлечены и шумерлинские волонтеры, оказавшие и продолжающие оказывать помощь по доставке продуктов питания и лекарственных средств людям, оказавшимся в самоизоляции.



Газета не раз рассказывала читателям о добрых делах волонтерских организаций, об отдельных людях, например, про шумерлинку, организовавшую в сложное время пошив масок и раздававшую их бесплатно. Таких случаев немало, и мы хотим продолжить эту тему в рамках реализации нового проекта.

Помогать другим можно по-разному, поэтому в зону нашего внимания войдут и оказание спонсорской помощи, организация различных акций, деятельность благотворительных фондов и многое другое. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с руководителем творческих проектов и мероприятий благотворительного фонда «Творчество детям» Юлией Жданович.

Расскажите, пожалуйста, как возникла идея открытия благотворительного фонда «Творчество детям»?

Волонтерство захватило меня давно, ещё в школе. Я состояла в отряде добровольцев: мы с одноклассниками помогали пожилым людям чистить снег, убирать огород… Когда начала трудовую деятельность, тоже принимала активно участие во всех добровольческих мероприятиях. В 2017 году я поняла, что настало время реализовать свои стремления в более серьёзном русле и создать благотворительный фонд.

Как оказалось, создание юридического лица — дело непростое. Нужна серьёзная подготовка, регистрация в управлении Министерства юстиции. В прохождении всех этих процедур меня поддержал мой супруг Алексей. Он и стал соучредителем фонда. 29 марта 2017 года мы получили зарегистрированный устав и свидетельство о регистрации.

На сегодняшний день функции директора фонда выполняет Алексей. Он курирует вопросы, связанные с ремонтом и приобретением оборудования для реализации проектов и мероприятий, представляет интересы организации при работе с администрацией города. На мне – разработка и реализация творческих проектов и мероприятий.

Как оказалось, создание юридического лица — дело непростое. Нужна серьёзная подготовка, регистрация в управлении Министерства юстиции. В прохождении всех этих процедур меня поддержал мой супруг Алексей. Он и стал соучредителем фонда. 29 марта 2017 года мы получили зарегистрированный устав и свидетельство о регистрации. На сегодняшний день функции директора фонда выполняет Алексей. Он курирует вопросы, связанные с ремонтом и приобретением оборудования для реализации проектов и мероприятий, представляет интересы организации при работе с администрацией города. На мне – разработка и реализация творческих проектов и мероприятий. Какова основная цель фонда? Каким образом осуществляется сбор средств для реализации мероприятий?

Основная цель фонда — это поддержка развития дополнительного образования в Шумерле. Для этого мы осуществляем сбор благотворительных пожертвований, проводим различные мероприятия и мастер-классы, в рамках которых объявляется сбор средств. Кроме того, у нас есть постоянные благотворители, которые осуществляют поддержку фонда регулярно. Мы собираем деньги только через расчётный счёт, по квитанциям с QR-кодом. Для всех желающих оказать помощь QR-код есть на сайте фонда (https://tv-detyam.wixsite.com/fond). Все собранные средства идут на помощь организациям дополнительного образования города Шумерли, непосредственно детям и педагогам. За последние 4 года мы помогли с ремонтом Центру детского творчества, наша помощь заключалась в оснащении кабинетов мебелью и оборудованием.

Расскажите о ваших главных достижениях. Какие мероприятия были организованы при содействии фонда?

Наш фонд стал обладателем четырёх грантов Президента Российской Федерации. Первую поддержку от Фонда президентских грантов мы получили в 2018 году на реализацию проекта «Мультмастерская Деда Мороза». На средства гранта были приобретены компьютер, профессиональный фотоаппарат и световое оборудование для ведения фото- и видеосъёмки. У меня появилась отличная возможность — учить ребят волшебной мультипликации.

Следующий наш проект «Образовательная телевизионная программа «Пятиминутка» выиграл в конкурсе президентских грантов 2019 года. Мы пополнили банк профессионального телевизионного оборудования и, самое главное, в рамках проекта более 60 детей в течение 2019—2020 учебного года прошли обучение по журналистике и кинематографии. Нашу работу отметили журналисты телеканала «Новая реальность» и с января 2020 года юные журналисты студии «Прожектор» Благотворительного фонда «Творчество детям» работают бок о бок с профессионалами.

Одним из моих очередных творческих экспериментов стал проект «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish», который мы реализуем в этом учебном году. Этот проект является одновременно и образовательным, и развлекательным. На занятиях образовательной программы дети изучают английский язык через создание мультипликации. В 2021—2022 учебном году мы планируем реализовать следующий проект — «Создание городского детского медиацентра «Прожектор» для работы с детьми группы риска».

Ежегодно мы проводим творческие фестивали и конкурсы. Это открытый городской фестиваль-конкурс «Зажигаются звёзды Шумерли», республиканский конкурс вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства «Новогоднее волшебство». Пробуем проводить городские конкурсы по литературе и журналистике.

Следующий наш проект «Образовательная телевизионная программа «Пятиминутка» выиграл в конкурсе президентских грантов 2019 года. Мы пополнили банк профессионального телевизионного оборудования и, самое главное, в рамках проекта более 60 детей в течение 2019—2020 учебного года прошли обучение по журналистике и кинематографии. Нашу работу отметили журналисты телеканала «Новая реальность» и с января 2020 года юные журналисты студии «Прожектор» Благотворительного фонда «Творчество детям» работают бок о бок с профессионалами. Одним из моих очередных творческих экспериментов стал проект «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish», который мы реализуем в этом учебном году. Этот проект является одновременно и образовательным, и развлекательным. На занятиях образовательной программы дети изучают английский язык через создание мультипликации. В 2021—2022 учебном году мы планируем реализовать следующий проект — «Создание городского детского медиацентра «Прожектор» для работы с детьми группы риска». Ежегодно мы проводим творческие фестивали и конкурсы. Это открытый городской фестиваль-конкурс «Зажигаются звёзды Шумерли», республиканский конкурс вокального, хореографического и декоративно-прикладного искусства «Новогоднее волшебство». Пробуем проводить городские конкурсы по литературе и журналистике. Ваши достижения были отмечены на городском конкурсе «Волонтёр года-2020» сразу в двух номинациях: «Лучшая волонтёрская организация» и "Лучший волонтёрский проект». Расскажите об этом подробней.

В конкурсе «Волонтёр года-2020» мы стали призёрами с проектом «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish». Основным результатом проекта стало повышение у детей интереса к изучению английского языка.

На уроках в школе его изучают посредством правил, учебников и рабочих тетрадей. На дополнительных занятиях ребята занимались английским в интерактивной форме с использованием цветных элементов и музыкальных игр, что существенно повышало их интерес к изучению английского языка.

Кроме того, были созданы три дистанционных занятия, которые просматривали не только дети и родители, но и учителя школ, которые отметили, что возможно будут использовать данные методы при работе в классе.

Реализация проекта осуществляется волонтёрами фонда Светланой Микеевой, Евгением Ясковым, Екатериной Фроловой, Имиром Махмутовым и Никитой Улановым. Ребята помогают в проведении мастер-классов по мультипликации, знакомят детей с анимационными приёмами. Профессиональную поддержку в реализации проекта нам оказывает учитель английского языка школы № 2 Фаина Вишневская.

На уроках в школе его изучают посредством правил, учебников и рабочих тетрадей. На дополнительных занятиях ребята занимались английским в интерактивной форме с использованием цветных элементов и музыкальных игр, что существенно повышало их интерес к изучению английского языка. Кроме того, были созданы три дистанционных занятия, которые просматривали не только дети и родители, но и учителя школ, которые отметили, что возможно будут использовать данные методы при работе в классе. Реализация проекта осуществляется волонтёрами фонда Светланой Микеевой, Евгением Ясковым, Екатериной Фроловой, Имиром Махмутовым и Никитой Улановым. Ребята помогают в проведении мастер-классов по мультипликации, знакомят детей с анимационными приёмами. Профессиональную поддержку в реализации проекта нам оказывает учитель английского языка школы № 2 Фаина Вишневская. Каковы дальнейшие планы фонда?

Мы планируем и дальше трудиться на благо развития дополнительного образования города Шумерли. В следующем учебном году создадим городской детский медиацентр «Прожектор», поможем Центру детского творчества с приобретением оборудования для кабинетов и с косметическим ремонтом.

Татьяна Александрова.