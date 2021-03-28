С жалобами на предоставление некачественных услуг в сфере ЖКХ шумерлинцы обращаются к нам в редакцию практически еженедельно. В основном по причинам холодных батарей и отсутствия горячего водоснабжения. Согласитесь, отключение горячей воды, не важно, плановое или из-за аварий, всегда приносит дискомфорт. Хорошо, если отключение временное, а если горячей воды нет месяцами? У кого искать правду и к кому обращаться? Ведь зачастую ответственные службы лишь «кормят завтраками» и «переводят стрелки».

Так, у жильцов шестидесятиквартирного дома № 16 по улице Щербакова подача горячей воды в квартирах (за исключением тех, кто предусмотрительно установил у себя электрические водонагреватели) прекращена с осени прошлого года. Тогда в их доме перегорел установленный в подвале насос, «ответственный» за горячую воду. Как говорят жильцы, на вызов приехали слесари управляющей компании, демонтировали агрегат и унесли в неизвестном направлении со словами: «Отремонтируем – установим». С тех пор прошло более полугода! Жильцы дома обили все пороги и управляющей компании, и администрации города, звонили, писали коллективные заявления, но в ответ – лишь отговорки и обещания.



Между тем, законодательство однозначно разъясняет — правду нужно искать, прежде всего, в управляющей компании, что мы и сделали, обратившись за разъяснениями к и.о. директора ООО «Наш дом» В. С. Синеву. «Начиная с октября 2019 года в доме № 16 по ул. Щербакова поставщиком коммунальных услуг горячего водоснабжения и отопления является теплоснабжающая организация ГУП «Чувашгаз», — констатировал Валерий Серафимович. – Соответственно, в рамках действующего законодательства (постановление правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 в ред. от 02.03.2021 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» — ред.) поставщик обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества. Тем не менее, как свидетельствуют акты обследования, составленные в октябре 2020 года, температурный режим даже на вводе в дом не соответствовал нормам. В настоящее время ситуация не изменилась, мало того, горячее водоснабжение в данный дом полностью прекращено 16 января 2021 года по причине аварии на внешних сетях ГВС. У ресурсоснабжающей организации нами запрошена информация о сроках устранения аварии и о возобновлении подачи горячей воды. На данный момент официального ответа мы не получили».



Юридическая служба «Нашего дома», в свою очередь, сообщила, что Арбитражный суд Чувашии своим решением еще в апреле 2018 года обязал ГУП «Чувашгаз» и администрацию Шумерли обеспечить подачу горячей воды с температурой не ниже 60 градусов по Цельсию (до границы эксплуатационной ответственности — в месте соединения общедомового прибора учета с инженерной сетью горячего водоснабжения) в многоквартирные дома №№ 13 и 16 по улице Щербакова. До настоящего времени решение суда не выполнено. Кроме того, определением Арбитражного суда от 9 марта 2021 года Чувашгазу отказано в отсрочке исполнения решения суда.



А что с насосом, спросили мы, ведь он обеспечивал подачу горячей воды? «Насос некоторым образом улучшал качество горячего водоснабжения, прокачивал недостающий объем горячей воды через домовую систему ГВС, — пояснил нам В.С. Синев, — но он вышел из строя и ремонту не подлежит. Тогда же, осенью, информация о ситуации незамедлительно была доведена до ответственных лиц ГУП «Чувашгаз», они заверили, что насос для обеспечения горячего водоснабжения будет установлен в ближайшее время».



Все пути, как говорится, ведут в Чувашгаз. Прежде чем связаться с поставщиком теплоносителя, звоним заместителю главы администрации города – начальнику управления градостроительства и городского хозяйства А.В. Ксенофонтовой. «Ситуация в доме № 16 по ул. Щербакова, а также в домах № 8 по ул. Маршала Жукова и № 13 по ул. Щербакова, у нас на контроле, — заверила Альбина Владимировна. – В настоящее время трасса от котельной, расположенной на ул. К. Маркса, имеет многочисленные заужения и не способна обеспечивать качественную подачу горячей воды в эти дома. Без реконструкции сетей этот вопрос решить невозможно. Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии заключила договор на разработку проектной документации по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на данном участке».

Хорошая новость! А что же Чувашгаз? Связываемся с начальником местного участка предприятия И.М. Одинцовым. «Реконструкцию сетей горячего водоснабжения от блочно-модульной котельной по ул. К. Маркса в рамках плановой подготовки к отопительному сезону 2021—2022 годов планируется начать во второй половине мая, так что временная установка насоса в данном доме нецелесообразна. Как долго продлятся работы? В пределах месяца, — заверил Иван Михайлович. – В перспективе на этом участке планируются работы по капитальной замене теплотрасс и сетей горячего водоснабжения. Проекты прошли все экспертизы. Начало работ будет зависеть от федерального финансирования из фонда содействия реформированию ЖКХ. Жильцам нужно немного подождать…»



Хочется верить, что ожидания не будут напрасны и после завершения работ в дома придет настоящее «горячее счастье». Газета будет следить за ситуацией.



P.S. Всё-таки интересно, почему в стране, чьи корабли шесть десятков лет «бороздят просторы Вселенной», до сих пор окончательно не решена проблема с горячей водой? Есть ли у кого ответ на этот вопрос?

Ольга Дмитриева.