Цивильск может стать центром паломничества Чувашии

Концепцию преобразования городского пространства Цивильска предстоит разработать московской архитектурной школе «МАРШ».

Руководитель компании Елена Гонсалес и руководитель архитектурного бюро Николай Лызлов, приехавшие в Цивильск с проектной группой, в первый день своего визита ознакомились с социально-экономическим развитием района и с тем пространством, которое им предстоит благоустроить.

В активе компании — реализация 19 общественных пространств в разных регионах страны, включая Московскую набережную и частично Красную площадь в Чебоксарах. Основная цель будущего проекта – формирование туристической привлекательности и увеличение потока туристов и паломников.

Главный центр притяжения в Цивильске — Тихвинский Богородский женский монастырь. Кроме того, в городе сохранились ценные историко-культурные памятники: дом Толмачевых, Троицкий собор, Дом купца Курбатова, Казанская церковь.

Наряду с воссозданием исторической части города, разработчики предлагают развитие социальной, культурной и экономической сфер и все это — с учетом потребностей жителей города.

От жителей города прозвучали предложения организовать лагерь для любителей рыбной ловли, построить веревочный парк. Также цивиляне посоветовали перевести традиционную Тихвинскую ярмарку в круглогодичный формат, а ярмарочную площадь использовать для организации музыкальных фестивалей республиканского и всероссийского уровней.

Глава администрации района Сергей Беккер напомнил, что туристическое развитие города — одно из направлений, включенных в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы. Руководитель райадминистрации считает, что необходимо в полной мере пользоваться удобным расположением Цивильска на федеральной трассе М7. По его мнению, на территории города можно успешно развивать также гастрономический и спортивный туризм

Все высказанные предложения и идеи могут оказаться полезными, считают сотрудники «МАРШ». Выработанная ими концепция объединит все озвученные на общественных слушаниях пожелания и станет основой будущего проекта.

Чувашинформ.рф