Расходы растут, а проблема не решается, или Почему малозатратный способ не интересен чиновникам?

Скоро Сура вскроется ото льда и станет полноводной. Однако ненадолго – после половодья, с приходом лета уровень воды в реке вновь опустится. И снова перед Шумерлей встанет проблема обмеления (заиления) протоки в районе водозабора, питающего водой наш город. В летнее время глубина русла протоки составляет от 25 см при необходимой 2 метра. Для углубления применяется земснаряд, на что за прошедшие лет 20 израсходовано более 35 млн рублей. Однако, как показывает практика, после каждого паводка русло заиливается вновь. Кроме того, земснарядом производится углубление только в зоне водозабора, что приводит к вымыванию песка из-под железобетонных конструкций береговых укреплений и грозит их сползанием на дно реки. Уже заметен крен плит в сторону русла и проседание.

В 2018 году на шумерлинском водозаборе в очередной раз сложилась критическая ситуация. Собиралась комиссия по ЧС, куда пригласили меня, и было принято решение о применении в качестве оперативной меры и эксперимента метода советского ученого М.В. Потапова. Это метод поперечной циркуляции с помощью направляющих щитов (плавучих или стационарных, донных или поверхностных). Струенаправляющие сооружения эффективны на реках с большим количеством наносов.



По заданию главы администрации А.Д. Григорьева мною проведена работа по установке струенаправляющих щитов донного и поверхностного направлений циркуляционных потоков на участке водозаборного устройства (оголовка). Это позволило в короткие сроки (10-15 дней) углубить естественным образом участок русла Суры до 2-2,5 м и обеспечить бесперебойную подачу воды в город. Напомню, что до установки щитов глубина в том месте достигала всего несколько десятков сантиметров. Все замеры глубины до и после актированы специалистами Водоканала и администрации города, на место установки щитов приезжали руководящие сотрудники Минприроды, Минстроя Чувашии. После достижения необходимой глубины струенаправляющие сооружения были мною демонтированы.



В предыдущие годы я неоднократно обращался в различные организации и ведомства (администрация города, Минэкономразвития и Минприроды Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашии и др.) с предложением применять на данном участке струенаправляющие заграждения. Мое предложение рассматривали, писали в ответ, что предложенный мною способ заслуживает внимания. А дальше… Как в русской поговорке: «Лыко да мочало – начинай сначала». Никто не против, но и никому не надо.



Протяженность сурской протоки, питающей водозабор, составляет около 1500 м. В 2019 году земснарядом было прочищено 350 метров дна, на что затрачено из бюджета 8,5 млн рублей. В том же году в Чувашии была сформирована республиканская рабочая группа по выработке решения для устойчивого водоснабжения городов Алатыря и Шумерли. Был определен комплекс мер по предотвращению угрозы обмеления Суры и представлены предложения о финансировании. В состав проекта включено мероприятие по расчистке участка русла Суры в районе шумерлинского водозабора протяженностью 800 м на сумму 42 млн рублей. Запланировано оно на 2024 год. Но это не решит проблему!



Многолетние наблюдения показывают, что дноуглубительные работы локального масштаба, по частям, не приносят результата в перспективе и не снимают угрозы остановки водоснабжения Шумерли. Необходимо рассматривать ситуацию по всей протяженности протоки, особое внимание уделить ее началу, т.к. с годами основное русло Суры смещается влево от протоки, при этом сокращается объем поступающей в протоку воды. Работы же по локальному углублению конца протоки (что делалось все прошедшие годы) не приводят к улучшению ситуации, но влекут значительные материальные и финансовые затраты бюджета. Необходимо установить струенаправляющие сооружения в начале протоки, что позволит бесперебойно снабжать водозабор и в разы сэкономить средства.

Я живу в Шумерле уже много лет, здесь живут мои дети и внуки. Поэтому мне небезразличны проблемы города, нарастающие с каждым годом. Считаю своим долгом внести посильную лепту в развитие города не на словах, а с позиции хозяйственного подхода, проверенного практикой.



Н. Горячев.

Как это было

Газета «Вперёд», апрель 2009 г.:

«После продолжительных переговоров водозабор в 2007 году был выкуплен у комбината автофургонов в безвозмездное пользование МУП «ШПУ «Водоканал». Сделано это было в связи с тем, что сооружения, которые удовлетворяют потребность в воде более 80 % шумерлинцев, комбинатом практически не обслуживались и не ремонтировались. А при неустойчивом рельефе реки, особенно ее правого рукава, на котором и расположены водозаборные сооружения, при постоянном заиливании и заносе песком водоприемных устройств, такое отношение собственника не раз создавало угрозу полного прекращения водоснабжения города. Подобная ситуация возникла в 2008 году, когда правый рукав реки Суры обмелел до критической отметки: глубина реки в месте забора воды составляла 80 см. В конце 2008 года были проведены дноуглубительные мероприятия, вследствие чего глубина участка в месте забора воды составила 6 метров.

…Комментирует ситуацию начальник управления водоканала В.А. Гальченко: