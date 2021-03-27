Первый в истории Чувашии «Фонд содействия инновационным разработкам» создан на базе АО «ЧЭАЗ»

Передовое соглашение на совместное создание «Фонда содействия инновационным разработкам обучающихся, молодых учёных и специалистов в научно-технической сфере» подписано между Чебоксарским электроаппаратным заводом и Чувашским государственным университетом им. И.Н.Ульянова.

Среди ключевых задач уникального для республики Фонда — реализовать выдающийся интеллектуальный потенциал талантливых представителей студенчества, поддержать молодых ученых и сформировать условия для внедрения результатов научной деятельности.

Соглашение представляет собой сотрудничество по выделению грантов на финансирование перспективных проектов, нацеленных на подготовку научных разработок по направлениям деятельности АО «ЧЭАЗ». Предполагается, что в рамках трехстороннего договора с предприятием и вузом инноваторы осуществят свои идеи и апробируют их в реальных условиях на производстве. Студенты и молодые ученые получат опыт работы с индустриальными партнерами – в том числе заказа разработок и экспертизы проектов на различных стадиях реализации проекта.

Условия Фонда предусматривают также информационную и методическую помощь. В числе наставников проекта – научно-педагогические работники, аспиранты, ведущие сотрудники структурных подразделений предприятия, руководители конструкторских бюро и малых инновационных предприятий, созданных при университете.

Чувашинформ.рф