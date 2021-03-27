Компас для учителей Чувашским школам обозначили новые ориентиры

На семинаре-практикуме, который состоялся на этой неделе в школе № 65 Чебоксар, министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева рассказала директорам школ о новом республиканском стандарте образования. В Минобре детально проанализировали работу всех школ и составили мотивирующий рейтинг по 21 параметру. Он должен стать своеобразным компасом для директоров школ.

Каждому директору нужно понимать, какие профильные направления сильны в его школе, и что конкретно он хочет развивать, — обратилась к участникам мероприятия Алла Салаева. — Программа сегодняшнего семинара имеет практический смысл: она помогает понять, как сделать так, чтобы большее количество ребят участвовало в олимпиадах, как отстроить систему дополнительного образования на местах, через какие инструменты повысить зарплату педагогов и привлечь молодые кадры.

Выслушав доклады министра образования, ректоров ЧувГУ и аграрного университета, директора школ разделились на секции, в которых обсудили узкие прикладные вопросы: олимпиадное движение и дополнительное образование; проектирование программы воспитания в общеобразовательной организации; оказание адресной поддержки школам с низкими образовательными результатами и другие.

Ректор Чебоксарского республиканского института образования Юрий Исаев отметил: «Вся наша работа направлена на то, чтобы дети были счастливы, а сделать это можно, лишь организовав теплую эмоциональную атмосферу в школе и предоставив учащимся хорошие знания».

Напомним, что в ближайшие пять лет на развитие системы образования Чувашии будет направлена беспрецедентно крупная сумма федеральных и республиканских средств – около 2 млрд рублей. Будут комплексно модернизированы и оснащенны современным оборудованием около 70 учреждений образования.

Выслушав доклады министра образования, ректоров ЧувГУ и аграрного университета, директора школ разделились на секции, в которых обсудили узкие прикладные вопросы: олимпиадное движение и дополнительное образование; проектирование программы воспитания в общеобразовательной организации; оказание адресной поддержки школам с низкими образовательными результатами и другие. Ректор Чебоксарского республиканского института образования Юрий Исаев отметил: «Вся наша работа направлена на то, чтобы дети были счастливы, а сделать это можно, лишь организовав теплую эмоциональную атмосферу в школе и предоставив учащимся хорошие знания». Напомним, что в ближайшие пять лет на развитие системы образования Чувашии будет направлена беспрецедентно крупная сумма федеральных и республиканских средств – около 2 млрд рублей. Будут комплексно модернизированы и оснащенны современным оборудованием около 70 учреждений образования. Наша главная задача — эффективность использования тех федеральных и региональных финансов, которые сегодня идут в школы, — говорит Инна Исаева, директор гимназии №5 Чебоксар, координатор проекта «Новая школа» Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». — Каждый директор по итогам семинара должен проанализировать всю ситуацию в своей школе. Вектор, в направлении которого нужно двигаться, обозначен доходчиво. Каждая школа Чувашии имеет свою сильную сторону. И нам нужно не стесняться перенимать опыт и учиться друг у друга.