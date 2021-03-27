«КАРАВАН ИСКУССТВ» три года в пути

Традиции русских передвижников возродили в Чувашии

Три года «Караван искусств» — серия передвижных выставок репродукций шедевров русской и зарубежной живописи – путешествует по деревням и селам Чувашии. Участниками уникального просветительского и образовательного проекта уже стали жители 21 населенного пункта Чувашии. В этом году география проекта расширилась еще на восемь адресов. «Караван искусств» был организован по предложению работников сельских домов культуры и КВЦ «Радуга» при поддержке депутата Государственной Думы РФ Алены АРШИНОВОЙ.

«Караван искусств» — это 21 выставка с общим фондом 420 репродукций шедевров русской и зарубежной живописи из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея. Выставки проходят одновременно в 21 доме культуры в небольших сельских поселениях. Раз в три месяца выставки меняют место экспозиции. За три года их зрителями стали почти 150 тысяч жителей удаленных деревень и сел Чувашии. Они смогли познакомиться с семью экспозициями, по сути, посетить семь залов Третьяковской галереи или Эрмитажа. Таким образом, традиции русских художников-передвижников, которые на рубеже XIX и XX веков ездили с передвижными выставками по всей российской империи с целью «доставления жителям провинций возможности знакомиться с русским искусством, развития любви к искусству в обществе», получили сегодня в Чувашии новый импульс.

Директор культурно-выставочного центра «Радуга» Нина Смирнова рассказала о том, как родилась идея проекта:

Дом культуры на селе – это главное общественное пространство, где сельчане встречаются, общаются. За последние годы многие дома культуры были отремонтированы. И мы думали, чем новым наполнить их, чем интересным привлечь жителей. Так был инициирован наш совместный проект с депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Аленой АРШИНОВОЙ «Караван искусств». Его цель – обеспечить доступность культуры для жителей не только больших городов, но и небольших населенных пунктов, объединить дома культуры в социокультурный кластер.

И это, безусловно, получилось. Посещаемость домов культуры выросла в разы. Кроме этого, увеличилось количество подписчиков в их соцсетях, укрепились отношения со школами, детскими садами, музеями, библиотеками. Появились новые форматы общения с посетителями – квесты и мастер-классы, которые с удовольствием проводят не только сотрудники домов культуры, но и сами жители, школьники.

И это, безусловно, получилось. Посещаемость домов культуры выросла в разы. Кроме этого, увеличилось количество подписчиков в их соцсетях, укрепились отношения со школами, детскими садами, музеями, библиотеками. Появились новые форматы общения с посетителями – квесты и мастер-классы, которые с удовольствием проводят не только сотрудники домов культуры, но и сами жители, школьники. Я больше 30 лет работаю в культуре, но такого мероприятия у нас не было никогда! – говорит заведующая сельским Тюмерлинским домом культуры Рушания Абдулхаева. — «Караван искусств» очень нужен людям – ведь не все могут поехать в Москву или Петербург в музеи, да и в Чебоксары многие не выезжают. В нашем поселении чуть больше двух тысяч жителей уверенно могу сказать, что все они, и не раз, благодаря проекту, были у нас на экскурсиях, квестах и викторинах. Больше всего мне запомнилось открытие проекта — самая первая выставка «Сокровища Русского музея».

В этом году у «Каравана искусств» появились новые «остановки» — в ближайшие дни откроются экспозиции еще в восьми селах Чувашии.

В этом году у «Каравана искусств» появились новые «остановки» — в ближайшие дни откроются экспозиции еще в восьми селах Чувашии. Наше здание было отремонтировано в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Местный дом культуры» в прошлом году, — рассказывает директор Октябрьского дома культуры Мариинско-Посадского района Елизавета Матюшева. – Освежили фойе, зал, привели в порядок заброшенный второй этаж. И сейчас мы готовы принять «Караван искусств»! На открытие выставки, которое мы приурочили ко Дню работника культуры, в первую очередь пригласим воспитанников нашей местной Школы искусств.

23 марта в КВЦ «Радуга» состоялось торжественное награждение руководителей домов культуры республики – активных участников проекта «Караван искусств», и вручение сертификатов новичкам. К участникам мероприятия обратилась идейный вдохновитель проекта, депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Алена АРШИНОВА.

Благодаря вам произведения искусства становятся ближе к людям. С работами художников, в том числе с шедеврами мирового искусства Брюлова, Моне, Ренуара, сегодня можно знакомиться, не выезжая за пределы республики. Уверена, каждый из нас стал чуточку ближе к прекрасному, и рада, что наш общий проект «Караван искусств» продолжается!

Накануне Дня работника культуры, который отмечают 25 марта, есть и еще одна хорошая новость для культурной сферы Чувашской республики. О ней рассказал руководитель партийного проекта «Культура малой Родины» в Чувашии, депутат Госсовета ЧР от партии «Единая Россия» Юрий ЗОРИН на встрече с директорами домов культуры: