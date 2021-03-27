Похожие записи '
27 Мар
Цивильск может стать центром паломничества Чувашии
Концепцию преобразования городского пространства Цивильска предстоит...
27 Мар
Компас для учителей Чувашским школам обозначили новые ориентиры
На семинаре-практикуме, который состоялся на этой неделе в школе № 65...
26 Мар
В Чебоксарах прошёл семинар по вопросам развития образования в Чувашии
Вчера, 25 марта, в школе № 65 г. Чебоксары состоялся семинар-практикум по...
26 Мар
Список кандидатов на предварительное голосование пополнился
Вторым кандидатом стал главный врач «Федерального центра травматологии,...
26 Мар
Представить годовую бухгалтерскую отчетность необходимо не позднее 31 марта 2021 года
Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Чувашской Республике напоминает о...
Комментарии: