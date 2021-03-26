Список кандидатов на предварительное голосование пополнился

Вторым кандидатом стал главный врач «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николай Николаев

Выборы депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета Чувашской республики пройдут 19 сентября, но политические партии уже начали свои кампании. «Единая Россия» в этом году предложила попробовать стать своими кандидатами на предстоящих выборах всем желающим. Для этого необходимо подать заявление на участие в предварительном голосовании. Официальным кандидатом от партии станет тот, за кого проголосует большинство. А проголосовать сможет любой гражданин, причем, не выходя из дома на сайте «Госуслуги». Таким образом, «Единая Россия» дает возможность людям заранее определить тех, кто станет кандидатами от партии на выборах депутатов Госсовета Чувашии и Госдумы России.

Регистрация кандидатов стартовала 15 марта и продлится до 29 апреля. На прошлой неделе первым кандидатом стал Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской республики. Сегодня необходимые документы сдал главный врач «Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Николай Николаев, депутат Госсовета ЧР. Для него участие в процедуре предварительного голосования не первое. В 2016 году он уже проходил такую процедуру.

Сегодня для меня очень важный день, — говорит Николай Николаев. — Считаю, что процедура предварительного голосования – самая открытая и демократичная и, конечно же, очень ответственная, потому что будущим кандидатам предстоит пройти через серьезный фильтр народной поддержки. Уверен, что наши избиратели выберут самых достойных, кто в последствии примет участие в выборах депутатов Госсовета республики.

Зарегистрироваться для участие в предварительном голосовании можно по адресу www.pg.er.ru.