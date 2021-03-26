В Чебоксарах прошёл семинар по вопросам развития образования в Чувашии

Вчера, 25 марта, в школе № 65 г. Чебоксары состоялся семинар-практикум по вопросам развития образования в Чувашии. В совещании приняли участие руководители всех школ республики, а также заместители глав муниципалитетов, курирующие социальную сферу.

Открывая семинар, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева подчеркнула, что программа мероприятия составлена таким образом, чтобы собравшиеся могли не только получить знания, но и поделиться с коллегами своим позитивным опытом.



Одним из инструментов, который призван помочь директорам школ обнаружить слабые места своих образовательных учреждений, стал мотивирующий рейтинг, подготовленный специалистами министерства образования и молодежной политики и Чувашского республиканского института образования.

Нынешний семинар-практикум прошел в Чебоксарах впервые, его посетили директора школ и замы глав всех муниципалитетов республики. Одной встречей разговор не завершился, к нему вернутся в самое ближайшее время.

Впечатлением о прошедшем семинаре поделилась с читателями газеты начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли Ирина Сасакина: