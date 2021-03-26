В Чебоксарах прошёл семинар по вопросам развития образования в Чувашии

Вчера, 25 марта, в школе № 65 г. Чебоксары состоялся семинар-практикум по вопросам развития образования в Чувашии. В совещании приняли участие руководители всех школ республики, а также заместители глав муниципалитетов, курирующие социальную сферу.
Открывая семинар, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева подчеркнула, что программа мероприятия составлена таким образом, чтобы собравшиеся могли не только получить знания, но и поделиться с коллегами своим позитивным опытом.
Одним из инструментов, который призван помочь директорам школ обнаружить слабые места своих образовательных учреждений, стал мотивирующий рейтинг, подготовленный специалистами министерства образования и молодежной политики и Чувашского республиканского института образования.
Нынешний семинар-практикум прошел в Чебоксарах впервые, его посетили директора школ и замы глав всех муниципалитетов республики. Одной встречей разговор не завершился, к нему вернутся в самое ближайшее время.
Впечатлением о прошедшем семинаре поделилась с читателями газеты начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли Ирина Сасакина:
- 25 марта мы совместно с руководителями общеобразовательных учреждений города приняли участие в республиканском семинаре-совещании, прошедшем на базе школы № 65 г. Чебоксар.
Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики А.Л. Салаева, приветствуя участников, обозначила основные направления развития образования и акцентировала внимание на важных моментах, таких как демографическая ситуация в регионе, которая также влияет и на строительство детских садов и школ в районах республики.
Система образования Чувашии испытывает высокую потребность в ликвидации второй смены. 11290 учащихся учатся во вторую смену, что составляет 8 %. В Шумерле проблема второй смены стоит не один год. Более 490 учащихся наших школ обучаются во вторую смену. Без строительства пристроя к школе № 3 решить эту проблему не получится. Прогнозные данные по количеству детей школьного возраста до 2025 года имеют положительную динамику. Как сказала Алла Леонидовна, необходимые условия для получения качественных услуг образования нашим детям нужно создать уже сегодня.
- В ходе семинара было рассмотрено множество вопросов, в числе которых — организация горячего питания в общеобразовательных организациях. Зам. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Н.В. Скворцова остановилась на нарушениях, которые были выявлены Роспотребнадзором и Прокуратурой по ЧР в ходе проверок и на мерах по повышению эффективности бюджетных расходов в системе образования. Был дан расклад по всем муниципалитетам. В Шумерле освоение федеральных средств находится на уровне среднереспубликанских.
Директор Центра одаренных детей и молодежи «Эткер» О.Н. Тарасенко, обсуждая систему выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, представила подробный анализ участия каждого муниципалитета и каждой школы. Это дает нам возможность проанализировать свою работу и скорректировать вопросы организации и проведения олимпиад школьников на школьном и муниципальном уровнях.
Начальник управления по надзору и контролю в сфере образования М.А. Скирневская проанализировала типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок образовательных организаций. Были даны рекомендации по проведению мероприятий, направленных на устранение причин совершения нарушений. Полученная информация дает возможность руководителям еще раз проанализировать свои сайты, нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательных организаций, привести их в соответствие с действующим законодательством.
Проректор Чувашского республиканского института образования С.В. Петрова говорила о работе со школами с низкими образовательными результатами в 2020—2021 учебном году. В числе таких школ есть и школы Шумерли. Поэтому совместно с институтом образования и центром новых образовательных технологий мы уже начали работу по выводу школ в эффективный режим функционирования. В феврале был проведен обучающий семинар со школьными командами, на котором были проанализированы результаты итоговых оценочных процедур и даны рекомендации, на что необходимо обратить особое внимание при подготовке в этом году.
Директор ЦНОТ Г.Ю. Арзамасцева говорила об использовании результатов оценочных процедур для повышения качества общего образования.
Представители высших и средне-специальных учебных заведений подняли тему сотрудничества школ с вузами, колледжами и техникумами в области профориентации. В апреле ведущие вузы и техникумы республики откроют свои двери для выпускников и их родителей всех школ республики. В программах открытых дверей мастер-классы, встречи с ведущими преподавателями, студентами, демонстрация материально-технической базы, посещение предприятий-партнеров.
- День был очень насыщенным, полезным, так как мы не только получили важную и нужную информацию, аналитику по многим направлениям, но и обменялись опытом с коллегами из других муниципалитетов. Хочется выразить огромные слова благодарности в адрес министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллы Салаевой и специалистов министерства.
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