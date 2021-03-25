Торжества по случаю Дня работника культуры – в новом сельском ДК

25 марта в России отмечается День работника культуры. В преддверии этого профессионального праздника торжества прошли и в деревне Новые Шальтямы Канашского района, в новом доме культуры, который построен и введен в эксплуатацию совсем недавно, в декабре 2019 года.

Поздравить жителей Новых Шальтям из республиканской столицы приехал депутат Госсовета ЧР Юрий Зорин, который является региональным координатором партийного проекта «Единой России» под названием «Культура малой Родины». Он вручил местным работникам культуры и социальной сферы благодарственные письма и ценные подарки.

Юрий Зорин, депутат Госсовета ЧР:

«Дорогие служители благородной цели эстетического и нравственного воспитания жителей! От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю неиссякаемой энегрии, профессионального роста, благополучия и удачи в реализации всех намеченных планов. Вместе мы выполним все поставленные задачи!»

Юрий Зорин рассказал, какая работа проводится в республике в сфере поддержки и развития культуры. В том числе, благодаря участию партии «Единая Россия» и ее профильному проекту.

В 2020 году на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев, архивов, а также детских школ искусств направлены средства в объеме 553 миллиона рублей. Построено 3 сельских дома культуры: в с. Янгильдино Чебоксарского района, д. Хучель Канашского района, д. Буртасы Вурнарского района. В с. Яльчики после капитального ремонта открылся Центральный дом культуры. Завершены реставрационные работы на 8 объектах культурного наследия. Проведен ремонт в 13 культурно-досуговых учреждениях.

Дом культуры в Новых Шальтямах – современный и многофункциональный, с комфортным зрительным залом на 150 мест со сценой и киноэкраном. В клубе есть и своя фото-видео студия. В ней занимаются юные жители Новых Шальтям: снимают и монтируют любительсткие документальные фильмы.

Надежда Шамбулина, жительница д. Новые Шальтямы:

«Мы очень ждали этот клуб. До этого был старый деревянный. Мы только и ждем сейчас, когда концерты или какие-нибудь собрания. Весь народ собирается у нас. А люди здесь очень талантливые: все прекрасно танцуют и поют. А мы ходим на них посмотреть. У нас и школьники, и взрослые жители выступают. Я, вот, сама на гармони играю. Этот Дом культуры для народа очень нужен!»

Новый ДК – стал настоящим центром культурного притяжения. Ежемесячно здесь проходят деревенские праздники, на которые с радостью собираются жители Новых Шальтям и всех окрестных деревень.