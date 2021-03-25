Стартовал набор участников в новый образовательный проект партии «Единая Россия»

Сегодня на юридическом факультете Чувашского государственного университета состоялась презентация нового образовательного проекта партии «Единая Россия» — «Юридическая школа». ⠀

Получение бесплатной юридической помощи – один из актуальных вопросов на сегодняшний день, потому что далеко не все могут позволить себе обратиться к платным юристам и адвокатам. Между тем это право в случаях, предусмотренных законом, гарантировано статьей 48 Конституции Российской Федерации.

Партия «Единая Россия» инициировала проект «Юридическая школа», который предоставит жителям республики возможность абсолютно бесплатно получить качественную юридическую помощь.

Нам важно, что «Юридическая школа» будет помогать людям социально незащищенных категорий, малоимущим, пожилым людям, многодетным – тем, кто сегодня зачастую нуждается в юридической поддержке, – говорит руководитель проекта, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. – В их жизни нередко возникают ситуации, когда нужно оформить различные документы, отстоять свое право в суде или добиться решения жизненно важных вопросов. Многие, особенно пожилые люди, не в состоянии это сделать. И главная цель нашего проекта – оказать им помощь.

Проект «Юридическая школа» реализуется на базе общественной приёмной регионального отделения партии «Единая Россия». Участниками могут стать студенты 2-5 курсов юридических факультетов местных вузов. Для этого достаточно заполнить анкету, написать мотивационное письмо и затем пройти собеседование. Совместно с министрами, депутатами, практикующими юристами, опытными адвокатами после прохождения обучающего курса они будут консультировать граждан, решать возникшие юридические вопросы.

Ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров подчеркнул, что помимо социальной составляющей – бесплатных юридических консультаций населению, проект «Юридическая помощь» даст студентам необходимые для дальнейшей работы компетенции, которые они будут применять на практике под руководством опытных кураторов.

Обучение студентов и прием граждан начнутся уже с 12 апреля 2021 года.