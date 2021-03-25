Стартовал набор участников в новый образовательный проект партии «Единая Россия»

Сегодня на юридическом факультете Чувашского государственного университета состоялась презентация нового образовательного проекта партии «Единая Россия» — «Юридическая школа». ⠀
Получение бесплатной юридической помощи – один из актуальных вопросов на сегодняшний день, потому что далеко не все могут позволить себе обратиться к платным юристам и адвокатам. Между тем это право в случаях, предусмотренных законом, гарантировано статьей 48 Конституции Российской Федерации.
Партия «Единая Россия» инициировала проект «Юридическая школа», который предоставит жителям республики возможность абсолютно бесплатно получить качественную юридическую помощь.
- Нам важно, что «Юридическая школа» будет помогать людям социально незащищенных категорий, малоимущим, пожилым людям, многодетным – тем, кто сегодня зачастую нуждается в юридической поддержке, – говорит руководитель проекта, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров. – В их жизни нередко возникают ситуации, когда нужно оформить различные документы, отстоять свое право в суде или добиться решения жизненно важных вопросов. Многие, особенно пожилые люди, не в состоянии это сделать. И главная цель нашего проекта – оказать им помощь.
Проект «Юридическая школа» реализуется на базе общественной приёмной регионального отделения партии «Единая Россия». Участниками могут стать студенты 2-5 курсов юридических факультетов местных вузов. Для этого достаточно заполнить анкету, написать мотивационное письмо и затем пройти собеседование. Совместно с министрами, депутатами, практикующими юристами, опытными адвокатами после прохождения обучающего курса они будут консультировать граждан, решать возникшие юридические вопросы.
Ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров подчеркнул, что помимо социальной составляющей – бесплатных юридических консультаций населению, проект «Юридическая помощь» даст студентам необходимые для дальнейшей работы компетенции, которые они будут применять на практике под руководством опытных кураторов.
Обучение студентов и прием граждан начнутся уже с 12 апреля 2021 года.
Комментарии: