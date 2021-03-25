Поздравление Олега Николаева с Днем работника культуры!

Уважаемые работники культуры Чувашской Республики, дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Невозможно недооценить вашу миссию – сохранение и приумножение уникального культурно-исторического наследия республики, величия родного языка и литературы, духовно-нравственного развития Чувашии.

Благодаря вашему высокому профессионализму в Чувашии проводятся крупные всероссийские и международные фестивали и конкурсы, реализуются музыкальные и театральные проекты. Ваше творчество получает самую высокую оценку профессионалов и любителей искусства и делает наш регион заметным на культурной карте страны.

Сердечно благодарю вас за ежедневный труд и преданность профессии.

Желаю вам творческих успехов, вдохновения и новых свершений!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев.