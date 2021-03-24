Шишкин и Репин путешествуют по чувашским селам

В культурно-выставочном центре «Радуга» отметили 3-летие проекта «Караван искусств» и наградили его активных участников. За три года более 148 тысяч жителей удаленных деревень и сел Чувашии смогли познакомиться с репродукциями шедевров изобразительного искусства из коллекций крупнейших российских музеев.

Проект «Караван искусств» — это большое путешествие выставок по домам культуры Чувашии. Его инициировала депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Алена Аршинова по предложению работников КВЦ «Радуга».

Дом культуры на селе – это особенное место, где сельчане встречаются, общаются, проводят все праздники, — отметила директор центра Нина Смирнова. – И у нас родилась идея наполнить эти пространства общения новым содержанием. Так появился наш совместный проект с депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» Аленой Аршиновой «Караван искусств». Его цель — объединение домов культуры в социокультурный кластер, популяризация культуры России, обеспечение доступности культуры для жителей не только больших городов, но и небольших населенных пунктов.

В культурном «караване» 21 выставка репродукций шедевров мировой живописи, каждая из которых посвящена определенной теме. Одновременно экспозиции проходят в 21 населенном пункте. Через три месяца «караван» вновь отправляется в дорогу – выставки сменяют друг друга. Таким образом, сельчане республики за три года увидели уже по 12 экспозиций – словно посетили 12 залов Третьяковки или Русского музея. Кроме того, смогли поучаствовать в различных мастер-классах, викторинах, квестах, посвященных истории искусства.

По словам заведующей Тюрлеминским сельским домом культуры Козловского района Рушании Абдулхаевой, ей больше всего запомнилась самая первая выставка — «Сокровища Русского музея».

В культурном «караване» 21 выставка репродукций шедевров мировой живописи, каждая из которых посвящена определенной теме. Одновременно экспозиции проходят в 21 населенном пункте. Через три месяца «караван» вновь отправляется в дорогу – выставки сменяют друг друга. Таким образом, сельчане республики за три года увидели уже по 12 экспозиций – словно посетили 12 залов Третьяковки или Русского музея. Кроме того, смогли поучаствовать в различных мастер-классах, викторинах, квестах, посвященных истории искусства. По словам заведующей Тюрлеминским сельским домом культуры Козловского района Рушании Абдулхаевой, ей больше всего запомнилась самая первая выставка — «Сокровища Русского музея». Я больше 30 лет работаю в культуре, но таких проектов не видела никогда! — призналась она. — «Караван искусств» очень нужен людям – ведь не все могут поехать в Москву или Петербург в музеи. В нашем поселении чуть больше двух тысяч жителей и уверенно могу сказать, что все они и не раз, благодаря проекту, побывали у нас на экскурсиях, квестах и викторинах.

В этому году у «Каравана искусств» появилось еще восемь «остановок» — к нему подключились новые дома культуры. На мероприятии в КВЦ «Радуга» их руководителям вручили сертификаты участников. К новым и старым участникам проекта обратилась его идейный вдохновитель и инициатор депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

В этому году у «Каравана искусств» появилось еще восемь «остановок» — к нему подключились новые дома культуры. На мероприятии в КВЦ «Радуга» их руководителям вручили сертификаты участников. К новым и старым участникам проекта обратилась его идейный вдохновитель и инициатор депутат Госдумы РФ Алена Аршинова. Благодаря вам произведения искусства становятся ближе к людям. С работами художников, в том числе с шедеврами мирового искусства Брюлова, Моне, Ренуара, сегодня можно знакомиться, не выезжая за пределы республики. Уверена, каждый из нас стал чуточку ближе к прекрасному, и рада, что наш общий проект «Караван искусств» продолжается!

Продолжается и реализация большого проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Об этом рассказал депутат Госсовета ЧР, руководитель проекта в Чувашии Юрий Зорин:

Продолжается и реализация большого проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Об этом рассказал депутат Госсовета ЧР, руководитель проекта в Чувашии Юрий Зорин: В конце прошлого года мы обсуждали новый проект партии «Единая Россия» — «Земский работник культуры». И уже есть результаты! Министр культуры России Ольга Любимова в начале месяца объявила о том, что уже подготовлен проект постановления Правительства РФ по этой программе. В рамках ее реализации в Чувашии будет открыто 53 вакансии в сельских учреждениях культуры. Единовременная выплата каждому молодому специалисту, приехавшему работать на село, составит 1 миллион рублей. Важно будет еще обеспечить их жильем – и эту задачу партия будет обязательно решать.