Шесть нелегальных кредиторов выявили в Чувашии

В 2020 году в Чувашской Республике Банк России выявил шесть нелегальных участников на финансовом рынке. Все они занимались незаконной выдачей потребительских займов, а некоторые использовали в своем названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. Чтобы привлечь новых клиентов, злоумышленники нередко рассылали предложения по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях, предлагали оформить займы в Интернете.



«Обратившись к нелегальным, или, как часто их называют, «черным» кредиторам, граждане рискуют столкнуться с нарушением своих прав потребителей, с начислением больших процентов или с незаконным взысканием задолженности. К тому же могут появиться проблемы при дальнейших попытках получить кредит или заем», – отметил Александр Логвинов, управляющий Отделением-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России.



В отделении напомнили, что на законных основаниях кредиты могут выдавать банки, имеющие лицензию Банка России, займы – микрофинансовые и микрокредитные организации, ломбарды, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, состоящие в государственном реестре. Проверить законность деятельности финансовой организации можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн» в разделе «Проверить финансовую организацию». Если ее нет в справочниках и реестрах, то она не имеет права оказывать финансовые услуги. О такой организации необходимо сообщить в Банк России и в правоохранительные органы.



В целом по стране в 2020 году Банк России выявил свыше 1,5 тысячи нелегальных финансовых организаций, более 800 из них – «черные» кредиторы. Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности Банк России передал в правоохранительные и надзорные органы.

Национальный банк Чувашии.