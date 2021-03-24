«Работаем слаженно и командно» В Минздраве Чувашии подвели итоги 2020 года

На расширенной коллегии Министерства здравоохранения ЧР подвели итоги минувшего года. Пандемия не спутала планов. А лишь заставила действовать интенсивнее и добавила опыта работы в экстремальных условиях. «Беда сплотила нас, помощь отрасли здравоохранения и тем, кто в ней нуждался, пришла от всего общества», — сказал министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

В пик пандемии число коек, предназначенных для лечения коронавирусных больных, превышало 3 тысячи. Бывало, что «скорая помощь» принимала по 5 тысяч звонков в течение суток. На борьбу с инфекцией на территории республики было мобилизовано более 8 тысяч медицинских работников. Им активно помогали волонтеры. Они доставляли лекарства на дом амбулаторным пациентам, возили медиков на работу на личном транспорте, доставляли еду врачам и медсестрам, занятых в «красных зонах» больниц.

Николай Владимиров, заместитель секретаря Чувашского регионального отделения парии «Единая Россия», руководитель фракции ЕР в Чебоксарском городском собрании депутатов:

«Важно, что медики в этот сложный период не остались одни. Региональное отделение партии «Единая Россия» создало площадку для объединения граждан – волонтерский центр. В него вошли не только партийцы, но и просто неравнодушные люди, студенты. Мы доказали, что единство граждан в достижении цели приносит ощутимые результаты. Пандемия еще не закончилась. Поэтому мы и сейчас продолжаем волонтерскую работу».

В сложных условиях пандемии закуплено более 1,5 тысяч единиц новейшего медицинского оборудования: современные средства диагностики и лечения, компьютерные томографы, лабораторное оборудование. Для оказания неотложной медицинской помощи в первичном звене из средств республики в кратчайшие сроки было закуплено 53 автомобиля для медицинских организаций. Для диагностики инфекции были развернуты 11 лабораторий, которые делают сегодня до 4300 исследований в сутки. Организованы 30 центров амбулаторной диагностики и лечения ковида, 4 реабилитационных центра для пациентов, перенесших COVID-19. Несмотря на пандемию и возникшие в отрасли сложности, продолжалась и плановая работа по нацпроекту «Здравоохранение». Обновлены и работают по новым федеральным стандартам 30% поликлиник. Введено в эксплуатацию 8 новых фельшерско-акушерских пунктов в 6 районах республики. Впервые в республике для экстренной доставки из районов Чувашии пациентов высокого риска организована служба санитарной авиации. Введены в эксплуатацию 2 вертолетные площадки, в том числе, в наиболее удаленном районе - Алатырском. Завершена реконструкция инфекционного стационара Городской детской больницы: построен новый корпус на 50 коек. Особое звучание приобретает тема медицинского обслуживания школьников и профилактики их заболеваемости. Депутатом Госдумы РФ от Чувашии Аленой Аршиновой вместе с коллегами по партии «Единая Россия» внесен законопроект федерального закона под рабочим названием «Медицина в школах». Он уже принят нижней палатой Парламента в первом чтении.

Дмитрий Арсютов, депутат Госсовета ЧР, председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия»:

«Это – важный законопроект, которого мы все ждали. Чувашия – пионер в РФ в этой области. Мы уже 10 лет ведем работу в этом направлении. Это – и создание в школах кабинетов для профилактики стоматологических заболеваний, и «пунктов охраны зрения». А теперь речь идет о создании на уровне государства нормативно-правовой базы для полноценного и всестороннего оказания медицинской помощи школьникам на территории самих школ. Законопроект определяет степень ответственности и уровень компетенции школьных медиков. В частности, поднимает их статус до уровня завучей. Принятие федерального закона, инициированного нашим представителем в ГД РФ, поднимет школьную медицину на качественно новый уровень».