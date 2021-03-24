Проведено обследование автодорог Шумерли для составления объёмов работ по ямочному ремонту

Рабочая группа в составе заместителя главы администрации города Шумерля – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой, начальника отдела ЖКХ Татьяны Маркиной, специалистов профильного направления провела обследование автодорог на предмет наличия ям для составления объёмов работ по ямочному ремонту.

Отметим, что аукцион на проведение ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения планируется объявить до 1 апреля со сроком исполнения работ до 1 мая текущего года.

В местном бюджете на эти цели предусмотрен 1 млн.рублей.

gshum.cap.ru